周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓

我問，咁新樓呢？他說，𠵱家都無乜發展商推新樓啦！我說，不過以長實（1113）作風，永遠是第一個劈價，它推新樓，一定都會賣個滿堂紅。我認為，長實是香港最識賣樓的發展商，其business model，去到全世界都照樣可行，其他發展商就只能在香港這個獨特環境中生存。誰知經紀的回答是：𠵱家長實都無乜新樓啦。吹脹！

續寫內地書商對我的作者簡介：

「周顯其人，貪威識食，練精學懶，不務正業。媒體有稱其為富豪投資軍師、鬼才、奇才，是香港文筆了得的實戰派投資大家。他於1991年入市炒股，半年內便以10萬元本錢賺了1000萬元引起轟動，至今仍活躍於投資市場。因混跡精英階層，所以屬於特大號社會渣滓……他在媒體公開娛樂版面曝光被包養的女星……與有錢人一起謀劃吃喝玩樂。現在，我把他隆重介紹給股民，是因為他擅長撿股，能夠在股市賺取暴利，供養他悠哉，甚至糜爛的物質生活。美女擁簇、衣履光鮮，好吃懶做，出入自由，是每一個屌絲、宅男、股民的夢想。但真正做到的人，如周顯，又怎麼能沒有過人之處？」

最後一句是：「周公子容貌實在一般，才能有幸不沉美於女色，得到時間寫書，請務必珍惜。」

[周顯 投資二三事]