劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳

恒指昨日高開124點見全日高位後向下，早市最多跌191點，稍稍跌穿兩萬七關口回穩，大半日時間在27,100點窄幅上落，收報27,087點，跌71點或0.26%；國指升0.26%。大市成交768億元，略低於60天平均。

據《明報》港股數據庫，升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份近一成半；陽燭對陰燭為48比52，大市普遍上升，儘管買盤動力及積極性一般。近7日大市有6日升多跌少，有5日有超過六成股份上升，對上一次已經是2月25日，反映大市有明顯改善。

近日升多跌少 市底改善

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，下跌的不足三成，全部跌幅小於1%，能源業、中資電力跌約0.5%表現最差。上升行業中有三成的升幅超過1%，跑贏恒指國指，科技器材升逾2%，其次紡織及服飾升近2%，新能源、醫藥保健升逾1%；除新能源外，其他均有九成股份上升，升勢全面。

科技股丘鈦（1478）、瑞聲（2018）買盤積極，但兩者走勢不一，前者強勢向上，創5個月新高，後者低位反彈後拉鋸。蘋果公司推出新一代iPhone，價錢更具競爭力，市場憧憬可以帶動銷售；電子產品市場有機會見底，加上5G發展加快推動產品升級，整個產業鏈均有望受惠。瑞聲的股價在低位築起小型雙底，日前升穿頸線小回，守住39元支持，後市料可反覆上試44元。

中上游股較受惠可取

此外，個別中線向好的服飾股李寧（2331）、寶勝（3813）、波司登（3998）及醫藥股康哲（0867）反彈，帶動紡織服飾、醫藥行業做好；另有信義光能（0968）、中升（0881）反彈，但整體買盤未算積極，成交欠奉，似乎只是有資金低吸，並未能成為焦點。

低殘股反彈愈戰愈勇

相反個別低殘股反彈愈戰愈勇，如之前提過的敏實（0425）、海通證券（6837）升穿250天線後進一步向上；建滔積層板（1888）已逼近250天線，且看能否再下一城。建滔積層板為覆銅面板龍頭，與瑞聲、華虹半導體一樣，業務受到電子產品市場需求疲弱影響，今年來股價疲不能興。若然炒電子行業復蘇，以年初走勢來看，建滔積層板表現更佳。

走勢上，建滔積層板逼近250天線及高位7.5元阻力，一旦突破，中線有機會挑戰8元或以上水平；較理想是7元以下吸納，並可設低收6.6元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]