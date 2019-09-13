張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股

港股周三大漲已提前反映貿易戰利好，特朗普將關稅延期後反而衝高回落。由於中美每次談判最終都決裂，現在氣氛向好炒高了，持貨者也見好就收。若最終真的達成重大協議，市場還是會上升，只是在有實質成果前，誰都不願意率先當勇者。市場短期焦點落在各大央行身上，昨晚歐洲央行議息，執筆時仍未知有何決定。市場預期會有寬鬆措施出台，但期望愈高，出現利好兌現，甚至爽約而下跌的機會也愈大。始終歐洲股市反彈不少，巴黎CAC指數更處於高位，短期市况有調整壓力。另外，即月期指9天RSI達到73％，一般也會出現整固。

升市無以為繼 市場對貿談有保留

即市短線超買，內部動力則較為混亂。市場過去一周以沽強勢、買落後和大市為主調，昨日在利好消息下大市無以為繼，重磅股如匯控（0005）、友邦（1299）都遇阻，但強勢股初見止跌回升，醫藥股早市升幅頗大，石藥（1093）、中生製藥（1177）都升3％至4％，但午後升幅又收窄。投資者對於後市缺乏明確看法，當重磅股反彈過後，又輪到博強勢股短線反彈，操作上都以快進快出為主。正如筆者此前所言，買A股ETF是較簡單的策略。

港交所逢低小注收集

港交所（0388）宣布「天價」收購倫敦交易所後跌3.5%。據外媒引述知情人士透露，兩家交易所的高層於周一會面，倫交所一方原以為只是就行業狀况的非正式討論，結果港交所一方則表示希望以近370億美元收購，並且在不到48小時後公開報價，完全是一宗敵意收購。報道指英國政府將會反對交易，美國也會出手阻撓，成事機會不高。這應該是港交所高層所能預見的，但何解仍堅持報價？這就不得而知。根據英國收購規則，港交所要於28日內正式作出確認的收購要約，要麼退出，此期間股價仍會偏弱。假如投資者看淡交易成功的機會，以港交所現時市帳率處於近年低位，會是逢低小注收集的機會。

東航南航較國航值博

貿易戰向好的方向發展，無論市場力量還是官方應美國要求，人民幣匯價也會得到支持。此外，近期油價反彈過後，近日開始再度回落，特朗普更考慮放寬對伊朗制裁，油價就算不是轉勢，要更進一步也不容易。這兩項因素，對於內地航空股有利。選擇上，以往國航（0753）最為強勢，事關國外航線比例最高。但隨着貿易戰及香港局勢動盪，再加上中國封殺到台灣旅遊，國外遊旅客人次肯定會受到影響，國內線變得更重要。當中3、4線城市居民收入增加，預料會更利好東航（0670）及南航（1055）。可待調整至20天線水平時小注吸納。

[張兆聰 還看今朝]