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盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市

【明報專訊】恒指在突破頭肩底頸線後回補了8月5日的下跌裂口，此水平是明顯阻力。過去一星期出現窄幅橫行的情況，相信整固後仍然有機會挑戰250天線，即是大約27,400點。

即市期指方面，由於波幅相對較細，而且沒有明確方向，所以亦較難轉身。在此情况下，炒即日鮮個股勝算會較大，例如近期南方能源（1573）及錦欣生殖（1951）單日都曾錄得不錯升幅。不過投資者必須十分貼市，此外亦要有相當高的技巧挑選股份，一般而言，需要留意股價的升幅、成交量及日線圖走勢來判斷升勢是否能夠持續，而入市時間普遍在開市首30分鐘。

普遍開市首30分鐘入市

除了捕捉個別爆升股外，亦可以留意板塊聯動的藍籌股。雖然大價股份波幅普遍較細，單日未必能夠錄得豐厚利潤，但只要有升幅便可利用相關衍生工具的槓桿擴大盈利。中海油（0883）認購證單日升幅逾兩成，可算表現不俗。

在熊市中的投資策略顯然與牛市不同。牛市主要以長時間持有股份已達到錄得盈利的效果，但熊市股份的升勢難有持續性，因此投資者必須更靈活，懂得走位。

簡單而言，炒即日鮮會是相對理想的操作。在股票市場中，每日都有機會，只要懂得方法便能獲取利潤。筆者在10月初的課程中將會親自教授炒即市的秘技。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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