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經濟
2019年9月13日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所併購LME幕後功臣操刀
投資者散水 南方能源高位插62%
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
快手籌備融資 騰訊有份投資
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
內地掀iPhone 11搶購潮
NLRB命令Google 須予員工言論空間
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
力伍：汽車消費 來日猶可追
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%
持工作簽證 可申入籍新加坡
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
新地年底前擬推兩盤涉763伙
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
元朗安寧路舖位劈價六成租出
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技術取勝：鞍鋼調整需守3元
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【明報專訊】港交所需迅速收復240元（圖）
李寧中線升勢未破壞（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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