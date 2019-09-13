力伍：汽車消費 來日猶可追

為何國家要瞄準汽車行業？根據國家統計局的資料顯示，2018年汽車類消費為38,948億元，社會消費品零售總額為380,987億元，比重達10.22%，汽車消費已成為拉動國內消費的中流砥柱之一。筆者認為，政府此舉正遵循古語：打蛇要打七寸，擒賊先擒王。且汽車消費行業已陷入愁雲慘澹的光景多時，非出手相救不可。

汽車行業高速增長的昔日榮光已成追憶。2018年為分水嶺，正式宣告步入凜冬，全年產銷負增長，出現了自1990年來首次年度下降。中國汽車工業協會預期中國乘用車市場將連續第二年下滑，而研究機構LMC Automotive估計2019年會出現約5%的跌幅。

各大車企也是哀鴻遍野。截至8月底，除了比亞迪（1211），吉利汽車（0175）、長城汽車（2333）、北京汽車（1958）、眾泰汽車（深：000980）這些上市車企利潤下滑，或錄不同程度虧損。比亞迪將全年銷售目標從80萬輛降至60萬輛，吉利縮減10%至135輛，且截至7月底，吉利僅完成目標的54.6%，即74.3萬輛，情況堪憂。

昔日榮光不再 今日凜冬已至

被認為綠色出行、未來交通新方向的新能源汽車，獲政府寄予厚望，大力推廣。喝著「政府補貼和牌照便利」的新能源汽車插上了騰飛的翅膀，在「寒冬裏一枝獨秀」，2019年上半年新能源汽車銷量達61.7萬輛，逆勢增長49.6%。但這雙地方政府補貼的「假翅膀」在6月25日正式被剝奪後，新能源汽車立即從神壇跌落凡間，現出原形；7月新能源汽車生產8.4萬輛，銷量8萬輛，比上年同期分別下跌6.9%和4.7%。假翅膀不是真翅膀，要想飛得高飛得遠，企業要發功練就自己的真翅膀。

今日取消限購，不少人認為是重走老路，是對過去的背叛。原因在於當初政府實施限購的初衷有三：一為解決擁堵問題，二為減少汽車尾氣排放保護環境，三為新能源汽車讓路。

但魚與熊掌不可兼得，取消限購有喜有憂，何謂喜？喜者，消費者和企業也，消費者不用為車牌指標爭得頭破血流；企業多賣車，多賺錢；憂從何來？加劇環境污染、交通堵塞。貿易戰、國內經濟下滑，當前，一切大局為重，相機行事，有捨才有得。

問渠哪得清如許，唯有源頭活水來，取消限購究竟能釋放多少「活水」？

目前內地實施汽車限購的城市有北京、上海、天津、廣州、深圳、杭州、成都、貴陽8個城市和海南省。清華大學汽車發展研究中心以北京、深圳、杭州這三個城市為樣本分析，結果顯示，至少可釋放191萬輛，佔2018年全年銷量的6.8%，這數字不可謂之小。

長期來看，上半年內地汽車保有量2.5億輛，擁有汽車駕照的人數卻高達3.8億人，且年輕人和女士佔比明顯增加。未來10年，內地汽車千人擁有量將從當前的166輛增長至290輛左右。這股「活水」新勢力是汽車消費未來增長的基石，汽車消費來日猶可追。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]