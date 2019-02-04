NLRB命令Google 須予員工言論空間

Google昨又表示，同意向法國政府支付接近10億歐元（約87億港元），換取與對方就稅務問題達成和解，結束歷時4年的財政欺詐調查。罰款內容包括新增的5億歐元，以及之前Google同意支付的4.65億歐元稅款。Google將主要銷售收入向稅率較低的愛爾蘭匯報，令歐洲其他國家難以向其徵稅。

有員工投訴 曾因個人言論受罰

NLRB的行動是因應部分Google員工投訴。Google前工程師塞內基（Kevin Cernekee）因在內部留言板發表不受同事歡迎的右翼主張，而被Google以其濫用公司的發言渠道而解僱。事件在《華爾街日報》曝光後，塞內基獲美國總統特朗普表態支持。另一名Google前員工則投訴，在facebook發表對公司高層的不滿意見後被懲罰 。

NLRB最終下令Google要告知現有員工，他們可自由地在媒體談論工作條件、工資等，即使Google認為這些主題不適合公開討論。《華爾街日報》形容，這解決方案是Google的勝利，因為它沒有正式裁定Google有錯，且塞內基也不會獲得復職或薪酬賠償。

（綜合報道）

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