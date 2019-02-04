經濟
國際金融
下一篇 上一篇

NLRB命令Google 須予員工言論空間

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，美國國家勞工關係委員會（NLRB）命令Google向員工保證，可就政治和職場問題發表意見，從而解決Google向發表爭議言論的員工作出懲處的投訴。美國私營機構僱主有權限制職場內的某些言論。Google一直宣稱其辦公室文化是鼓勵公開討論，但最近增加了關於員工發言的指引，對工作以外的話題作出一些規範，並呼籲說話內容不應令其他同事感到冒犯，產生孤立感。有現任和前任員工投訴，曾因個人言論受罰。

Google昨又表示，同意向法國政府支付接近10億歐元（約87億港元），換取與對方就稅務問題達成和解，結束歷時4年的財政欺詐調查。罰款內容包括新增的5億歐元，以及之前Google同意支付的4.65億歐元稅款。Google將主要銷售收入向稅率較低的愛爾蘭匯報，令歐洲其他國家難以向其徵稅。

有員工投訴 曾因個人言論受罰

NLRB的行動是因應部分Google員工投訴。Google前工程師塞內基（Kevin Cernekee）因在內部留言板發表不受同事歡迎的右翼主張，而被Google以其濫用公司的發言渠道而解僱。事件在《華爾街日報》曝光後，塞內基獲美國總統特朗普表態支持。另一名Google前員工則投訴，在facebook發表對公司高層的不滿意見後被懲罰 。

NLRB最終下令Google要告知現有員工，他們可自由地在媒體談論工作條件、工資等，即使Google認為這些主題不適合公開討論。《華爾街日報》形容，這解決方案是Google的勝利，因為它沒有正式裁定Google有錯，且塞內基也不會獲得復職或薪酬賠償。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕言論自由

上 / 下一篇新聞

中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年
中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所併購LME幕後功臣操刀
港交所併購LME幕後功臣操刀
投資者散水 南方能源高位插62%
投資者散水 南方能源高位插62%
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
快手籌備融資 騰訊有份投資
快手籌備融資 騰訊有份投資
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
內地掀iPhone 11搶購潮
內地掀iPhone 11搶購潮
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
力伍：汽車消費 來日猶可追
力伍：汽車消費 來日猶可追
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%
港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%
持工作簽證 可申入籍新加坡
持工作簽證 可申入籍新加坡
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
新地年底前擬推兩盤涉763伙
新地年底前擬推兩盤涉763伙
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
元朗安寧路舖位劈價六成租出
元朗安寧路舖位劈價六成租出