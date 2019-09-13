內地掀iPhone 11搶購潮

發布會後已錄逾100萬預訂

在京東平台，3款iPhone新機的預約量也超過100萬部，以11 Pro最受歡迎，預約量逾54萬部。其次是iPhone 11，預約量超過37萬部。價格最高的11 Pro Max也有超過13萬部的預約。分析認為，XR去年發布之初也出現負評，結果成為銷量最高的手機，如今iPhone 11減價促銷，或可令新機銷售恢復強勁。iPhone 11後置雙鏡頭，而Pro和Pro Max更後置3鏡頭，提升拍攝效果。3款新機均搭載蘋果最新的A13晶片，手機性能、電池續航力等均有所提升。

不過也有分析認為，目前是手機製造商由4G邁向5G的過渡期，明年的iPhone 12可能升級至5G，用戶現階段毋須急於升級。事實上，蘋果近期的銷售重點，已由手機逐漸轉至服務業務。分析師認為，蘋果將Apple TV+串流影音服務的月費定於4.99美元，可為Netflix及迪士尼等競爭對手構成威脅。

（綜合報道）

[國際金融]