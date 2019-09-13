內地掀iPhone 11搶購潮

【明報專訊】蘋果iPhone 11首發出乎市場意料減價，在內地掀搶購潮，多個電商平台銷情火爆。天貓官方數據顯示，天貓蘋果官方旗艦店的iPhone預約量，自香港時間周三凌晨的發布會後已超過100萬。截至周三下午4時，iPhone 11基礎款的預約量最高，較去年同期XR預約量增長202％。iPhone 11新增了多款機殼顏色，以備受矚目的綠色預約量最高。蘋果股價周三升逾3%，創10個月高位，市值重返1萬億美元以上，昨早段股價再升0.8％。
發布會後已錄逾100萬預訂
在京東平台，3款iPhone新機的預約量也超過100萬部，以11 Pro最受歡迎，預約量逾54萬部。其次是iPhone 11，預約量超過37萬部。價格最高的11 Pro Max也有超過13萬部的預約。分析認為，XR去年發布之初也出現負評，結果成為銷量最高的手機，如今iPhone 11減價促銷，或可令新機銷售恢復強勁。iPhone 11後置雙鏡頭，而Pro和Pro Max更後置3鏡頭，提升拍攝效果。3款新機均搭載蘋果最新的A13晶片，手機性能、電池續航力等均有所提升。
不過也有分析認為，目前是手機製造商由4G邁向5G的過渡期，明年的iPhone 12可能升級至5G，用戶現階段毋須急於升級。事實上，蘋果近期的銷售重點，已由手機逐漸轉至服務業務。分析師認為，蘋果將Apple TV+串流影音服務的月費定於4.99美元，可為Netflix及迪士尼等競爭對手構成威脅。
（綜合報道）
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