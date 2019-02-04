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歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元

【明報專訊】歐元區經濟數據疲軟之際，歐洲央行宣布推出一籃子刺激措施，包括將商業銀行向央行停泊資金的利率，下調0.1個百分點，降至負0.5厘的歷史低位，是其2016年3月以來首次減息，以鼓勵消費者及商業借貸。不過歐洲央行將官方指標利率維持在零水平不變，未有向存戶徵收利息。去年底才結束的量寬（QE）計劃亦將會重啟，歐央行由11月起將每月購買價值200億歐元（約1722億港元）的債券，且買債計劃在必要時將一直維持，直至經濟好轉，預示買債可能維持多年，且利率在QE結束前也不會上調。市場預期，歐央行可能接近10年內也不會加息。歐元兌美元一度失守1.1水平。德國30年期國債孳息率重返負值。

美國總統特朗普昨日再次批評，歐洲央行意欲把歐元貶值。他發推文稱，歐洲央行行動迅速，試圖令歐元兌強勢的美元貶值，並取得成功，損害美國出口，反觀聯儲局坐視問題，在美國借錢要付利息，在歐洲借錢卻有利息收。市場預期，聯儲局下周減息如板上釘釘。即將在10月底卸任的歐洲央行行長德拉吉則重申，歐洲央行的目標是追求價格穩定，而不是以匯率為目標。歐央行上一輪QE最高峰時每月買債達800億歐元。

特朗普再批歐央行推跌歐元

德拉吉將歐元區經濟疲軟持續，主要歸因於全球貿易放緩。他認為，經濟衰退的下行風險增加，但歐元區不大可能陷入衰退。不過歐洲央行的基線預測，未計入硬脫歐及貿易戰加劇的影響。歐洲央行將歐元區今、明兩年的經濟增長預測，分別下調至1.1％及1.2％。今、明兩年的通脹增長預測，則分別下調至1.2%及1%。

儘管面對德國及荷蘭央行行長反對，歐央行昨將存款利率進一步推入負值。不過歐洲央行同時引入分層利率機制，倘銀元區的商業銀行向歐洲央行停泊的資金，在其強制準備金在6倍以內，將毋須向央行支付利息。超過上述限額，銀行才要向央行付息。歐洲央行又修訂前瞻指引，不再為利率調整設定期限，利率水平將維持於現在或更低水平，直至通脹穩固貼近2%目標。這有別於舊的前瞻指引，預期利率在2020年中以前不會上調。

改前瞻指引 利率調整撤限期

此外，歐洲央行又調整了定向長期再融資操作（TLTRO）的利率，抹去了此前與主要再融資利率的0.1厘息差。歐洲央行在9月啟動了為期近兩年的第三輪TLTRO，旨在向金融機構提供長期的低息資金。

德拉吉呼籲歐元區國家也要推出財政措施，提振經濟。當被問及歐央行會否直接向民眾派錢，德拉吉稱沒討論過此問題，重申直接派錢是政府的財政政策，並非貨幣政策範疇。昨公布的歐元區7月工業生產連續第二個月下滑，按月跌0.4%，按年則跌2%，跌幅超出預期，反映歐元區在第三季開局表現不振。歐元區內跌幅最大的是德國，其7月工業生產按年收縮5.3%。德國經濟智庫Ifo預期，德國GDP繼次季陷入萎縮後，將在第三季繼續萎縮0.1%，陷入技術衰退。

國際能源署（IEA）預期，今年下半年原油供應將略為短缺，但隨着美國等在今年後期及明年供應增長，預料明年上半年原油將供過於求，令油價面臨下行壓力，增加油組進一步減產的需要。IEA預計，明年上半年全球對油組的每日原油需求，將較其8月的每日產量低140萬桶。油組與盟友昨未議決進一步減產，國際油價昨跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 德拉吉 負利率 歐洲央行

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