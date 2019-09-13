快手籌備融資 騰訊有份投資

騰訊自2017年已開始為「快手」提供融資，據內地媒體披露，「快手」目前共完成7輪融資，騰訊參與了其中3次。騰訊及「快手」雙方均拒絕評論有關赴美上市的消息。

估值近2000億元 擬明年美上市

事實上，騰訊與「快手」的投資及合作一直在洽談中，本周初市傳雙方可能會成立一家合資公司，騰訊負責輸出流量；而「快手」負責輸出產品。「快手」方面當時否認會被騰訊收購的傳聞，但是對與騰訊之間的合作就未有表態。

報道引述分析表示，騰訊目前最大的競爭對手為「字節跳動」（ByteDance），投資「快手」有助公司在短視頻市場拓展。 「字節跳動」旗下包括「快手」的主要競爭對手「抖音」（TikTok）、今日頭條及西瓜視頻等現時在內地較為流行的應用程式。根據「快手」在網頁上公布的數據，截至2017年底，每日活躍用戶（DAU）近1.1億；在2017年中，其競爭對手「抖音」的DAU超過1.5億。