百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王

明報記者 陳子凌

據百威英博的通告表示，旗下除澳洲以外的亞太子公司百威亞太，已恢復在港交所上市申請，有關決定最終是否落實，將取決於多種因素及現行市場條件。百威亞太早在7月5日於香港正式招股，當時每股招股價介乎40元至47元，最多集資764.47億元。但招股期結束後，百威英博於7月12日突然宣布，考慮到當時市况，決定擱置百威亞太在港上市計劃。當時有傳，由於定價太高，海外投資者「抽飛」，導致國際配售反應未如理想，才令百威暫停上市。

早前售澳洲業務 百威亞太規模縮小

今次百威亞太捲土重來，摩通和大摩仍為保薦人，最大分別是，由於擱置上市後不足一星期，百威亞太的澳洲業務便以881.8億元售予日本朝日集團，故今次第二度申上市的百威亞太，業務其實已經「瘦身」。外電彭博社引述知情人士表示，規模減少之下，今次百威亞太集資額將比上次減半至約390億元；該消息人士表示，由於公司仍在計算整體業務估值，評估投資者需求，暫時未能確定最終集資額，但將把不多於或相當於15%的亞太區股權公開發售；消息人士又表示，公司管理層對亞太區啤酒市場仍充滿信心，踏入9月亦有不少公司計劃來港上市，故集團決定重啟申請。

耀才：定價合理 投資者會「既往不究」

雖然百威亞太第二度上市集資額「縮水」，令其難以躋身香港歷來第五大集資王地位，但如果以390億元集資額計，則仍然有望超過華泰證券（6886），打進十大集資額之列，並且很有機會成為今年香港新股集資王。

耀才證券行政總裁許繹彬認為，百威亞太今次再上市，集資反應仍需看基礎投資者態度和集資規模，若定價合理，投資者便不會因為公司曾在完成招股後擱置上市的「不良紀錄」而左右投資決定。