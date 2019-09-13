投資者散水 南方能源高位插62%

成交額17.84億 九成股份易手

南方能源昨日高開15%後，最高曾見4.9元，升幅高達63%。然而10時多起突然急跌，最終收報1.86元，跌38%，較早上高位急挫62%。全日成交股數達6.41億股，即近九成的股份曾經易手。

5月遭狙擊 股價低於1元

納港股通名單 累升3倍

南方能源主要從事無煙煤的開採，股價在5月份曾高見17.66元，7月底遭沽空機構狙擊後大跌至不足1元，但本周起被納入深圳港股通交易名單後，周一至周三累升3倍。即使「北水」在周三起休市，當日仍大升69%。

昨日的異動股還包括保利文化（3636），其內地戲院被星美文化（2366）提出收購，股價升6.8%。在台灣，鴻海大股東郭台銘宣布退出國民黨，鴻海旗下的富智康（2038）昨日最多飈升26%，收市報1.18元，升14.6%。同系的雲智匯科技（1037）升5%，鴻騰（6088）早段升5.3%，收市跌0.3%。

大價股昨日表現淡靜，即使美國宣布延遲對中國加徵關稅，恒指昨日仍倒跌71點，收市報27,087點，國指升27點至10,592點，主板成交降至767億元。貿戰相關股受惠，創科（0669）升4%，是表現最好的成分股。萬洲（0288）升3.9%，瑞聲科技（2018）升2.7%。

本地股經歷周三大升後，昨日全線回吐，九倉置業（1997）、恒地（0012）、港鐵（0066）、領展（0823）及恒生（0011）均跌逾1%。