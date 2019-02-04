港交所併購LME幕後功臣操刀

【明報專訊】港交所（0388）是次向倫敦證券交易所提出收購，並委任紐約投行Moelis & Co.為是次收購的獨家顧問。Moelis & Co.的來頭原來不小，其負責人之一Caroline Silver，乃港交所於2012年成功收購倫敦金屬交易所（LME）的幕後功臣，本身亦擅長交易所併購。她曾在2007年協助納斯達克交易所（NASDAQ）以37億美元（約290億港元）收購瑞典OMX集團。 同年，她在摩根士丹利工作期間，曾協助倫敦證券交易所以22億美元（約172億港元）併購意大利證券交易所（Borsa Italiana SpA）。
彭博引述分析員稱，是次收購如果交易成功，對於Moelis & Co.來說會是一次非常高調的勝利，金額甚至會高於倫交所在8月初對收購Refinitiv提出的270億美元（約2114億港元）作價。外界普遍預計，一旦港交所併購交易成功，會對Moelis & Co.在金融機構排名上有很大的推動作用。根據顧問公司Freeman & Co.推算，如果交易能夠繼續進行，Caroline Silver及其團隊可以收取6000萬至7000萬美元（約4.68億至5.46億港元）的報酬。