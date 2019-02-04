港交所併購LME幕後功臣操刀

【明報專訊】港交所（0388）是次向倫敦證券交易所提出收購，並委任紐約投行Moelis & Co.為是次收購的獨家顧問。Moelis & Co.的來頭原來不小，其負責人之一Caroline Silver，乃港交所於2012年成功收購倫敦金屬交易所（LME）的幕後功臣，本身亦擅長交易所併購。她曾在2007年協助納斯達克交易所（NASDAQ）以37億美元（約290億港元）收購瑞典OMX集團。 同年，她在摩根士丹利工作期間，曾協助倫敦證券交易所以22億美元（約172億港元）併購意大利證券交易所（Borsa Italiana SpA）。