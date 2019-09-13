港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%

明報記者 馬迪帆

港交所股價昨日跌3.5%，收報237.4元，是表現最差的恒指成分股。

倫交所炒上 收購價仍溢價16%

港交所本次提出的收購作價共計316億英鎊（約3047.2億港元），消息利好倫交所股價炒上，但每股收購價較倫交所周三收盤價72.06英鎊依然有16%溢價。交易其中一項條件為倫交所股東否決收購市場數據公司Refinitiv，而倫交所上月剛決定以270億美元（約2113.5億港元）收購該公司。據了解，港交所一方面認為Refinitiv的業務不吸引，故想在其交易完成之前提出收購。倫交所早前表示，希望在第四季完成收購Refinitiv，暫時仍未知倫交所何時開特別股東大會就此投票。

據悉，進行併購是港交所董事會有感上交所及深交所爭取發展國際業務，想先鞏固香港優勢；此外，若併購成事，離岸人民幣將可伸展至倫交所的FICC業務。年報顯示，港交所一直將發展定息及貨幣產品作為未來戰略，惟旗下債券通剛剛起步，去年日均成交額僅為36億元人民幣；而倫交所定息交易平台MTS Repo已經頗為成熟，去年全年累計交易額為87.4萬億英鎊（約839萬億港元），即日均成交額約為3496億英鎊（約3.4萬億港元）。

各大行料併購面對監管壓力

對於港交所的雄心壯志，大行各持意見，不過皆指出此次併購將面對不少監管壓力。昨日花旗把港交所評級降至「沽售」，削目標價至210元。花旗稱，交易作價高昂，且監管門檻非常高。美銀美林的報告則稱，不認為出價吸引，因該行對倫交所給予85英鎊目標價，料成功收購Refinitiv後股價可再升；而現時環球有眾多不明朗因素，港交所的政府背景亦將帶來憂慮。

外媒的報道更為負面，《金融時報》及《每日電訊報》均引述消息稱，倫交所勢將拒絕港交所的收購建議。有逾200年歷史的倫交所，在過去曾多次被提購，但提購者都以失敗告終（見表）。

據了解，港交所併購計劃的第一道「死線」為10月9日，因為根據英國上市條例，港交所須在28天內正式提出併購要約，將爭取在此期限之前與倫交所管理層見面，游說對方接受收購建議。