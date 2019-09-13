經濟
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新地全年少賺一成 增派末期息7.3%

【明報專訊】新地（0016）昨公布截至6月底止年度全年業績，撇除投資物業公平值變動影響，集團錄得基礎盈利323.98億元，按年增長6.6%，但較市場預期的333.3億元為低。全年純利449.12億元，按年跌10.1%。末期息每股派3.7元，按年增7.3%。展望未來一年，新地主席郭炳聯表示，香港正面對前所未有的挑戰，令集團未來數年的業績表現不確定。

郭炳聯在昨日業績會上稱，香港當前社會問題，不單有很多暴力，連家庭內部亦有不少爭拗，並謂：「當個家鬧交，多矛盾，出行亦不敢，香港人同內地人矛盾亦突出，會有大問題。香港之前已過了多種不同難關，今次無疑是難應付些，但若以愛心建家，香港一定過到難關。」他說，以公司財政狀况，香港人的獅子山下精神，有信心撐過去。

雖然面對不明朗環境，但是集團副董事總經理雷霆表示，今年維持售樓400億元目標。至於主要租盤新城市廣場此前受警民衝突衝擊，郭炳聯不諱言，保安費增加了，但期望消費者及員工安全，租户做到生意，發生事件期間，難免有向租户提出落閘避免受影響。至於會否減租，他稱會多觀察一段時間再決定。旗下一田百貨因為有超市業務的關係，生意不太受影響。至於酒店業務方面，郭炳聯稱，入住率受社會運動影響，致旅客減少，旗下在港酒店入住率跌三成至四成，個別酒店入住率更跌五成，但集團有新酒店在沙田開業，因此可以吸納人手。

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