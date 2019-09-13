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政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受

【明報專訊】最近民建聯促請政府引用《收回土地條例》，收回農地興建公營房屋，新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯昨日在公司全年度業績發布會上自爆，此前集團旗下已有兩幅屯門土地被收回，並強調若政府收地用於建公屋，他會接受，但會反對收地後用來再拍賣。

新地主席郭炳聯表示，集團贊成政府回收土地發展公屋，若收回土地後，出售予私人發展商發展則不贊成，並透露屯門有兩幅地已被政府收回。據悉，被收回農地位於屯門兆康，新地於當區有多個新住宅發展項目，分別於去年2月獲批建築圖則的屯門兆康第54區商住項目，涉及住宅樓面227.1萬方呎及非住宅樓面5.2萬方呎。

新地在鄰近的藍地紫田村亦有發展項目，新近剛提交新發展方案，建議將發展地積比率由1倍大幅增至6倍，單位數目更由原先發展方案96伙、大增近20倍至1998伙，與同系元朗指標屋苑GRAND YOHO規模相若。

新地後來補充，不應引用《收回土地條例》於已規劃作私營房屋或商業用途的土地上。現時該集團持有的農地當中，約三分之二正處於不同階段的改劃過程。新地未有在6月底止全年度業績透露最新農地土地儲備，但是在去年底止中期業績顯示，農地可建樓面約達3100萬方呎。

強調每購入農地即申建屋

郭炳聯強調「多年來每逢購入農地後，便即時向城規會及政府部門申請建屋，沒有囤積農地」，但是很多時單是等待政府部門審批往往也歷時10至30年。執行董事郭基煇補充，就連新地使用手上土地資源，聯同聖公會合作搞元朗跨代共融社福中心，也一直未獲批，審批土地轉用途緩慢的問題已可見一斑。

籲加快農地轉住宅審批

即使政府審批農地轉住宅地過程緩慢，郭炳聯仍稱，過去3年新地已將約900萬方呎農地轉為住宅用地，並取得規劃許可，將供應約1.5萬伙單位，過往5年更建逾1.8萬伙住宅。他期望審批過程加快，呼籲政府不要浪費土地資源，與其批出0.2至0.4倍地積比率建屋，倒不如批出地積比率3倍、4倍及以上，供應更多住宅予中下階層市民，同時重推租者置其屋（即出租公屋），以及讓市民在不用補地價或只需補較少地價下購置居屋，還富於民，釋放公屋資源。副董事總經理黄植榮更指出，若政府能夠組成一個工作小組，確定各部門可以在小組內話事拍板，有望加快審批效率。

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