經濟
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澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平

【明報專訊】受到香港連串衝突及示威影響，澳門旅遊及博彩業界人士表示，今年中秋節的傳統訪澳港黃金檔期客，按年下跌10%至30%不等，不過，包括原來訪港的內地自由行旅客及東南亞訪客轉往澳門，因此，澳門酒店入住率仍高逾八成，個別酒店仍見爆滿（見表），惟房價僅能與去年同期持平。

路氹酒店房價比平日周末稍低

翻查六大博彩企業旗下酒店訂房情况，房價大約較平日漲價50%至1.3倍之間，但是只有個別位於澳門半島的酒店房價比平常周六略貴而已，位於路氹金光大道的酒店房價，甚至比平日周末稍低。

除永利澳門（1128）位於澳門半島的酒店叫價逾4000元外，一般房價介乎1000至2000元左右。當中金沙中國（1928）旗下威尼斯人及永利皇宮則在周六、周日訂房爆滿。

澳門旅遊業理事會會長胡景光表示，今年中秋訂房情况及房價與平常周六相若，平均入住率約80%，以前中秋節檔期較多訪澳港客，但是今年比平常已減少10%至20%，內地團客亦受港澳聯遊香港部分行程影響按年減少三分之一，但幸好得到內地自由行補充客源。

實德馬浩文：東南亞旅客增

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，受香港連串衝突事件及失業率增加拖累，訪澳港客已大減20%至逾30%不等，但是因為訪港的團客轉為訪澳，加上今年來自越南、泰國及印尼的旅客增加，因此旗下酒店大致爆滿，但是在當前環境下，不會貿然提高房價。

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