經濟
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中式酒家相繼結業 個別「拖糧」

【明報專訊】近日有不少中式酒家相繼結業，當中較出名的包括名廚楊貫一（阿一）入室弟子陳志豪打理的銅鑼灣阿一海景飯店、銅鑼灣權發海鮮酒家等。旺角新昇酒家更是東主失聯而突然結業，約60名員工遭「拖糧」需向勞工處求助。中式酒家向來結業彈性較大，有飲食業工會代表表示，近年行業式微，部分酒家轉做內地遊客生意，一遇市况欠佳，或租約期滿等因素，東主就會結業， 然後易名另起爐灶。

職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事陳子傑表示，過去多年已有酒樓採取結業後易名重新營業的做法，原因或是有意中斷員工年資、套現等，近年行業式微令部分酒家轉做內地遊客生意，近日開始有酒樓結業或是希望「止蝕」，等待社會示威活動告一段落後，將有東主易名再次經營酒樓，前線員工最受影響。

他又稱，情况主要發生在中小型、只有一兩間分店的酒家，連鎖酒家一般不受影響。

職工盟：結業中斷員工年資後另起爐灶

飲食業職工總會秘書梁天柱表示，工會至今共收到20家酒樓的結業通知，遍及港九新界，受影響員工逾1000人，部分是租約期滿，亦有連鎖中式酒家品牌調整部署。他又稱，現時市民擔心外出後能否安全回家，即使中秋節亦對行業生意無幫助，已有東主要求員工放無薪假，以及裁減臨時工，坦言有富豪因擔心危險而避免外出，改以到會形式「做節」。

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