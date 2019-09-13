中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年

明報記者 蕭嘉聰

本報記者昨分別致電位於民生區及旺區中式酒家，查詢今晚訂座情况，只有元朗區一家酒家滿座；位於沙田的酒家晚上8點滿座、其餘時間仍可預訂，至於尖沙嘴、銅鑼灣兩家酒家任何時段均可預訂，毋須落訂金等手續。價格方面，普遍維持去年水平，或有輕微加幅，以稻香控股（0573）旗下酒家為例，每席全包價2788元，較去年加100元，明星海鮮酒家提供3款套餐，最廉宜的海斑宴維持2988元按年不變，鮑魚宴及龍蝦宴就分別加價100及300元。

煌府：民生區散客多 助帶動翻枱率

主打婚宴的「煌府」、「煌苑」的首灃控股（1703）主席陳首銘表示，今年中秋訂座表現較去年平穩，民生區節日氣氛濃厚，區內分店一般較多為未有預訂的散客，有望帶動翻枱率，顧客提早落訂有近九折優惠，普遍消費約3000元一圍。

大榮華酒樓在港有3間分店，其董事總經理梁文韜表示，雖然仍有客人提早訂座，不過消費氣氛自父親節已開始轉弱，近期更是「無咩氣氛」，例如以往大多預訂4000至5000元的酒席，現時「慳咗啲」轉為選擇2000至3000元的套餐。他又稱，即使灣仔及銅鑼灣多家酒樓結業，但大榮華灣仔分店未受惠，以往中秋節旗下酒家酒席設兩輪，分別於晚上6時半及8時入席，相信今年正日亦難滿座，更不可能設兩輪時間。

餐飲業協會料今天入座率七成至八成

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年中秋市道比去年差。去年在中秋節前夕訂座率已達九成，正日更會滿座，部分酒樓需要開設兩輪滿足需求，不過今年只有部分地區的酒樓生意尚可，位於旅遊區或旺角丶銅鑼灣等區域，現時大約六成訂座率，相信今天最終只有七成至八成入座率。

他預計，由於今年各家酒家的酒席無加價，亦提供更多優惠及減價，相信整體生意跌幅將達20%以上，展望全年行業生意跌幅10%至15%，即100億至150億元。

另外，9月初由貿發局、香港表廠商會及香港鐘表業總會合辦的第38屆香港鐘表展與第7屆國際名表薈萃，兩個展覽合共有1.8萬名來自104個國家或地區的買家與會，比去年約2.1萬名買家，按年減少14.3%。