經濟
下一篇

中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年

【明報專訊】今日為中秋節正日，大多數家庭均會團圓聚餐慶祝佳節，但今年多區曾爆發警民衝突，餐飲市道遇冷鋒，即使中式酒家如常推出各種應節套餐，反應亦不理想，本報查詢多家酒家訂座情况，只有一家位於民生區的酒家滿座。多名飲食業界人士表示，今年中秋節氣氛大不如前，客人消費普遍「縮水」，大多轉訂每圍約2000至3000元的套餐，民生區的情况相對較佳，預告整體節日生意按年跌兩成以上。

明報記者 蕭嘉聰

本報記者昨分別致電位於民生區及旺區中式酒家，查詢今晚訂座情况，只有元朗區一家酒家滿座；位於沙田的酒家晚上8點滿座、其餘時間仍可預訂，至於尖沙嘴、銅鑼灣兩家酒家任何時段均可預訂，毋須落訂金等手續。價格方面，普遍維持去年水平，或有輕微加幅，以稻香控股（0573）旗下酒家為例，每席全包價2788元，較去年加100元，明星海鮮酒家提供3款套餐，最廉宜的海斑宴維持2988元按年不變，鮑魚宴及龍蝦宴就分別加價100及300元。

煌府：民生區散客多 助帶動翻枱率

主打婚宴的「煌府」、「煌苑」的首灃控股（1703）主席陳首銘表示，今年中秋訂座表現較去年平穩，民生區節日氣氛濃厚，區內分店一般較多為未有預訂的散客，有望帶動翻枱率，顧客提早落訂有近九折優惠，普遍消費約3000元一圍。

大榮華酒樓在港有3間分店，其董事總經理梁文韜表示，雖然仍有客人提早訂座，不過消費氣氛自父親節已開始轉弱，近期更是「無咩氣氛」，例如以往大多預訂4000至5000元的酒席，現時「慳咗啲」轉為選擇2000至3000元的套餐。他又稱，即使灣仔及銅鑼灣多家酒樓結業，但大榮華灣仔分店未受惠，以往中秋節旗下酒家酒席設兩輪，分別於晚上6時半及8時入席，相信今年正日亦難滿座，更不可能設兩輪時間。

餐飲業協會料今天入座率七成至八成

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年中秋市道比去年差。去年在中秋節前夕訂座率已達九成，正日更會滿座，部分酒樓需要開設兩輪滿足需求，不過今年只有部分地區的酒樓生意尚可，位於旅遊區或旺角丶銅鑼灣等區域，現時大約六成訂座率，相信今天最終只有七成至八成入座率。

他預計，由於今年各家酒家的酒席無加價，亦提供更多優惠及減價，相信整體生意跌幅將達20%以上，展望全年行業生意跌幅10%至15%，即100億至150億元。

另外，9月初由貿發局、香港表廠商會及香港鐘表業總會合辦的第38屆香港鐘表展與第7屆國際名表薈萃，兩個展覽合共有1.8萬名來自104個國家或地區的買家與會，比去年約2.1萬名買家，按年減少14.3%。

上 / 下一篇新聞

中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所併購LME幕後功臣操刀
港交所併購LME幕後功臣操刀
投資者散水 南方能源高位插62%
投資者散水 南方能源高位插62%
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
快手籌備融資 騰訊有份投資
快手籌備融資 騰訊有份投資
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
內地掀iPhone 11搶購潮
內地掀iPhone 11搶購潮
NLRB命令Google 須予員工言論空間
NLRB命令Google 須予員工言論空間
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
力伍：汽車消費 來日猶可追
力伍：汽車消費 來日猶可追
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%
港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%
持工作簽證 可申入籍新加坡
持工作簽證 可申入籍新加坡
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
新地年底前擬推兩盤涉763伙
新地年底前擬推兩盤涉763伙
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
元朗安寧路舖位劈價六成租出
元朗安寧路舖位劈價六成租出