擔當離岸金融中心 港對中國非常重要

該行統計顯示，在1997年至2018年間，中國企業33%股權於香港融資。從行業角度來看，金融機構和房地產開發商對香港依賴程度最高，香港融資佔其首次公開募股（IPO）、額外股份和股票認購權發行的53%和50%。同時，雖然目前內地對香港依賴程度相對較小，醫療保健、能源、基礎設施和公用事業仍有30%至40%的股權在香港融資，反映香港仍然非常重要。

深滬未來10年不太可能取代香港

艾西亞團隊解釋，即使中國內地目前仍實行資本管制，但透過在香港實施滬深股通及債券通等安排，可以吸引外資買賣當地股票及債券，「這樣既可維持（國內）資本管制，同時亦吸引外資」，是對中國相當有利的安排。

上月29日，經國家外匯管理局批准，深圳外匯局印發通知，在前期前海試點的基礎上，在深圳上全轄開展資本項目外匯收入支付便利化試點，由「先審後付」變為「先付後抽查」，有分析指此舉屬中央安排深圳開放資本管制的重要一步，或影響本港國際金融中心的地位，但艾西亞卻不擔心：「在香港沒有任何資本管制，在內地總會有某些管制，外資因此會選擇香港。」她認為，要等中國不再有資本管制，深圳、上海或其他內地城市才可取代香港角色，而這不太可能是未來5至10年會發生的事。

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