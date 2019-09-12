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擔當離岸金融中心 港對中國非常重要

【明報專訊】法國外貿銀行董事總經理兼首席經濟學家艾西亞指出，政治危機未解決的時間愈長，對香港經濟負面經濟影響就愈大，而這種動盪的影響可能蔓延至中國內地，尤其是嚴重依賴香港作為資金來源的行業。由於內銀於香港的市場份額較以往大幅上升，同時中國企業持續依賴香港籌集資金，香港已經從國際金融中心發展成，由中國主導的離岸金融中心，地位在未來5至10年非深圳、上海或其他內地城市可以取代。

該行統計顯示，在1997年至2018年間，中國企業33%股權於香港融資。從行業角度來看，金融機構和房地產開發商對香港依賴程度最高，香港融資佔其首次公開募股（IPO）、額外股份和股票認購權發行的53%和50%。同時，雖然目前內地對香港依賴程度相對較小，醫療保健、能源、基礎設施和公用事業仍有30%至40%的股權在香港融資，反映香港仍然非常重要。

深滬未來10年不太可能取代香港

艾西亞團隊解釋，即使中國內地目前仍實行資本管制，但透過在香港實施滬深股通及債券通等安排，可以吸引外資買賣當地股票及債券，「這樣既可維持（國內）資本管制，同時亦吸引外資」，是對中國相當有利的安排。

上月29日，經國家外匯管理局批准，深圳外匯局印發通知，在前期前海試點的基礎上，在深圳上全轄開展資本項目外匯收入支付便利化試點，由「先審後付」變為「先付後抽查」，有分析指此舉屬中央安排深圳開放資本管制的重要一步，或影響本港國際金融中心的地位，但艾西亞卻不擔心：「在香港沒有任何資本管制，在內地總會有某些管制，外資因此會選擇香港。」她認為，要等中國不再有資本管制，深圳、上海或其他內地城市才可取代香港角色，而這不太可能是未來5至10年會發生的事。

[名人樓市論壇]

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