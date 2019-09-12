威尼斯花園一籃子商舖 獲2億洽購

大圍佳寶舊舖位30萬再租出 跌35%

事實上，商舖租金大不如前，被視為穩陣之選的民生區商舖，租金亦見回落。土地註冊處資料顯示，沙田大圍道1至35號金山樓地下12、13號舖，原由佳寶食品於2015年起以月租46萬元租用，惟佳寶約滿期後不續租，商舖其後獲租客以月租30萬元承租，即較對上約租金低16萬或35%；以商舖1885方呎計，呎租159元。資料顯示，業主2015年6月以1.23億元購入，現享租金回報率2.9厘。

郭氏家族親戚沽尖沙嘴商廈賺7倍

另外，近年活躍於物業投資市場的前美聯執行董事郭應龍，今年先後沽出觀塘及屯門商舖大賺後，新近購入尖沙嘴商廈。土地註冊處資料顯示，尖沙嘴河內道世紀商業大廈4樓全層樓面約2400方呎，連同約2200方呎平台，成交價4500萬元，呎價約18,750元，新買家為富念有限公司，其註冊董事為郭應龍。

據悉，原業主兆豐投資（集團）有限公司，其註冊董事為新地（0016）郭氏兄弟親戚、「釘王」郭炳燊家族成員陳月湄及郭兆倫，他們於2004年12月以550萬元購入，持貨近15年，帳面獲利3950萬元，物業升值7.1倍。

另中原（工商舖）工商部高級分區營業董事李文光表示，獲委託獨家代理活化工廈觀塘駿業街45號創匯廣場16樓全層租賃事宜，全層面積約8800方呎、提供12個單位，單位面積500餘至900餘方呎，意向呎租20元起，即意向月租約1萬元起。

物業各單位均設有獨立洗手間及獨立冷氣系統，同時備有基本裝修。李續稱，創匯廣場已屆入伙階段，個別單位亦已租出，成交呎租約20至22元，如地下獲鐵板燒餐廳租用等。