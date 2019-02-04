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長發邨已補價售415萬 屋邨新高

【明報專訊】反修例風波引發的社會衝突持續，樓市成交市况卻出現極大差距，青衣公屋長發邨有高層單位，以屋邨新高價415萬元沽出；但與此同時，各區私樓繼續錄得減價成交，其中何文田半新盤皓畋，有3房單位劈價135萬元、以1515萬元沽出。

綜合市場消息，青衣全區本月至今暫錄9宗二手成交，其中長發邨4座（賢發樓）極高層24室，實用面積349方呎，在自由市場以450萬元沽出，實呎12,894元，成交價、呎價創屋邨新高。原業主2015年以368萬元（已補地價）購入，持貨4年，帳面賺82萬元或22%。

藍澄灣兩房價跌穿600萬

長發邨對上一次的舊高價紀錄為5座低層18室，實用面積355方呎，去年8月以415萬元（已補地價）易手，即上述新高價再推高35萬元或8%。

至於青衣私樓藍澄灣，有2房戶成交價跌穿600萬元。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，上述藍澄灣3座極低層A室，實用面積451方呎，以591萬元易手，實呎13,104元，成交價屬同類單位今年罕現跌穿600萬元，亦為屋苑同類戶型今年次低紀錄（今年最低成交價578萬元）；原業主2011年以262萬元購入單位，帳面獲利329萬元，物業升值約1.3倍。

皓畋3房劈價135萬 呎價2.2萬易手

豪宅方面，亦錄劈價沽貨成交。利嘉閣助理分區經理曾淑貞指，何文田皓畋1座低層B室，實用面積681方呎，屬3房間隔，原業主早於去年9月叫價1650萬元，直至近日以1,515萬元沽出物業，期間累減135萬或約8%，實呎22,247元；原業主2016年5月以1344.4萬元一手購入單位，額印稅SSD剛鬆綁，帳面獲利逾170萬元或13%。

第一城本月暫17成交超上月全月

不過，部分大型屋苑的二手成交量有回暖迹象，沙田第一城本月至今已暫錄17宗成交，比8月全月錄約15宗成交，多出2宗或13%。中原分行區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城52座中層F室，實用面積284方呎，屬2房間隔，新近以528萬元成交，實呎18,592元；原業主2014年以378萬元購入單位，持貨5年，帳面賺150萬元或40%。

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