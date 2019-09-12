尚‧珒溋上載樓書 料日內開價

合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻表示，尚‧珒溋首批單位定價參照項目地價、用料及地區條件等因素，首推單位將不少於134伙。另龍湖香港項目營銷總監黃少鴻表示，尚‧珒溋首推單位涵蓋多種戶型。

擬中秋節向公眾開放示範單位

發展商昨首度開放4個示範單位予傳媒率先參觀，當中包括3個交樓標準示範單位、一個連裝修示範單位。其中以2座28樓E室為藍本的示範單位，實用面積585方呎，屬2房間隔，單位客飯廳設計以暖色為主調，淺木色牆身配合木地板，擺放特色造型的梳化，並鋪設地氈作點綴，營造溫馨舒適感覺。設計師將其中一個睡房的房門拆除，並加設屏風將睡房和衣帽間的空間分隔。

另一示範單位參照2座28樓A室，實用面積752方呎，屬3房1套連工作室及廁間隔。單位客飯廳長約5.6米、闊約2.9米，外連24方呎露台。廚房採梗廚設計，內設工作室及連窗廁所。

尚‧珒溋提供667伙，預計2021年11月落成，樓花期約26個月。項目由2座樓高35層、5座樓高4至6層的住宅大廈組成；提供戶型包括1房至4房，另有連平台、連天台、連花園等特色戶及複式單位，實用面積332至2566方呎，並以2房、3房間隔為主打，分別提供176伙和320伙，佔整體單位數量逾七成，其中兩房戶實用面積465至585方呎，3房戶實用面積538至854方呎。

1房單位實用332呎起

據樓書顯示，單位廚房配套家電以德國品牌Miele、法國品牌De Dictrich為主，而空調為日本品牌大金。