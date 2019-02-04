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GRAND MARINI首輪售133伙 佔可推七成 會德豐日出康城新盤 4個月吸金147億

【明報專訊】中美貿易戰、加上反修例引發社會衝突未息，拖累新盤銷情。會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI，昨日分別首輪推售182伙及次輪銷售136伙，其中前者單日售約133伙，佔可售單位總數73%，售出伙數、及佔比均為2013年4月一手銷售新例實施後，日出康城近年首輪銷情最失色項目，後者亦只售約43伙。不過，會德豐今年憑開售日出康城MONTARA、MARINI系列樓盤，估計4個月來吸金近147億元。

明報記者 林尚民

提供503伙的GRAND MARINI，開售前公布兩張價單共涉202伙，但由於收票情況未算太熾熱，發展商首輪只推出182伙，與同系樓盤，首輪通常推出全盤單位、或大部分單位的做法有很大差異，項目周二截標，最終只收約1400票，超額約6.7倍。

GRAND MARINI昨日首輪銷售，雖然在A組大手時段售出約44伙，情況比MARINI首輪銷售時A組大手時段僅售約17伙理想，但發展商昨晚公布，項目全日售約133伙，佔即日可售單位總數182伙約73%，為日出康城近年首日銷情相對最失色新盤，即日套現11.7億元。

大手時段賣44伙 全日套現近12億

值得一提的是，該盤昨日售樓時發生一段小插曲，有買家以約790萬元購入一個兩房單位後，即場向同行女友求婚成功。

至於同日進行次輪銷售的MARINI，銷情同樣未見突出，據悉即日可售136伙，售出約43伙，佔可售單位約32%，項目經兩輪銷售後，累售約490伙，佔9A期單位總數647伙的76%，套現逾37.1億元。

康城7及9期今年累售1743伙

可留意的是，日出康城單計今年已有4個項目推出，而且全為會德豐發展，包括5月推售的7A期MONTARA，全盤616伙經兩輪銷售全數清袋、套現約50億元；6月緊接推出的7B期GRAND MONTARA，全盤504伙單日沽清，套現逾48億元，單是這兩個樓盤，在短短5個月內已消化區內約98億元購買力。

若連同GRAND MARINI、MARINI，會德豐過去4個月在日出康城開售的4個全新盤，合共售約1743伙，估計套現總金額約147億元。

瓏璽 海璇單日吸金4904萬

另新地（0016）南昌站匯璽III推售在即之際，鄰區奧運站瓏璽錄得一宗成交，為實用面積1069方呎的3座39樓A室，屬三房一套連工人房單位，成交價3300萬元、實呎30,870元；同系北角海璇5A座19樓A室，實用364方呎，一房間隔，亦以1604.77萬元售出，實呎44,087元。

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