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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：知否？知否？ 應是新肥舊瘦

【明報專訊】有老友見我無論黃藍陣營，都有很多朋友，令到他很迷茫，究竟我是黃是藍，或者是根正苗紅，於是忍唔住問我。老友其實應該明白，做生意的人是食四方飯，如無必要，都唔會表態，大家可以睇下那些大公司或者地產商，修例引致的示威活動持續了兩個多月，大公司大地產商才群起登報叫政府止暴制亂，所以，我唔表態是很正常。不過，亦有人話大公司是不能一早登報支持政府，因為如果他們這樣做，公司內同事又會登廣告話管理層不能代表他們，所以，在示威活動出現後兩個多月才登報支持政府是可以理解。

講政治失感情 「騎場派不知有幾多」

以前香港人話講錢失感情，現在則是講政治失感情，就算是黃營都有勇武派與和理非的分別，藍營更加不用說，只是藍在我心間，很少藍出面，因為怕畀人起底，老友要我表態，是否想陷我於不義。我唯有同佢講宋詞，我問佢識唔識李清照，她有首詞叫《聲聲慢》，講現在香港樓市非常貼切，「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」。老友話佢唔識，我唯有退而求其次，問佢睇唔睇電視劇，有一套電視劇叫《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，睇我的身形咁肥，就知道我是「綠」，好聽的話就叫做中間派，唔好聽就叫做騎場派，在香港好似我這類人不知有幾多，用綠肥來形容亦無不可。

買不買樓都有風險 充滿哲學的「中間派」

老友又問，樓市評論員有沒有中間派，是不是叫人有能力隨時可以買樓，或者是自住就幾時都可以買樓的，就叫做中間派？我覺得這不算是中間派，這只是叫人買樓的理由。真正的中間派應該好似我老友汪敦敬講，買有風險，不買也有風險，中間得嚟又充滿哲學，不由我不服。

老友最後問，現在買樓應該買新樓抑或買二手樓，其實市場已經給了大家一個答案，「知否？知否？應是新肥舊瘦」，舊樓的成交量慘不忍睹。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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