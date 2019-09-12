湯文亮：知否？知否？ 應是新肥舊瘦

講政治失感情 「騎場派不知有幾多」

以前香港人話講錢失感情，現在則是講政治失感情，就算是黃營都有勇武派與和理非的分別，藍營更加不用說，只是藍在我心間，很少藍出面，因為怕畀人起底，老友要我表態，是否想陷我於不義。我唯有同佢講宋詞，我問佢識唔識李清照，她有首詞叫《聲聲慢》，講現在香港樓市非常貼切，「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」。老友話佢唔識，我唯有退而求其次，問佢睇唔睇電視劇，有一套電視劇叫《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，睇我的身形咁肥，就知道我是「綠」，好聽的話就叫做中間派，唔好聽就叫做騎場派，在香港好似我這類人不知有幾多，用綠肥來形容亦無不可。

買不買樓都有風險 充滿哲學的「中間派」

老友又問，樓市評論員有沒有中間派，是不是叫人有能力隨時可以買樓，或者是自住就幾時都可以買樓的，就叫做中間派？我覺得這不算是中間派，這只是叫人買樓的理由。真正的中間派應該好似我老友汪敦敬講，買有風險，不買也有風險，中間得嚟又充滿哲學，不由我不服。

老友最後問，現在買樓應該買新樓抑或買二手樓，其實市場已經給了大家一個答案，「知否？知否？應是新肥舊瘦」，舊樓的成交量慘不忍睹。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]