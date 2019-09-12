周顯：人幣貶值抵消經濟變壞

為什麼經濟底子不好，仍然可以從熊市變回牛市呢？這其實並沒脫離基本理論的認知，就是一來中國採用了貨幣寬鬆政策，去刺激經濟。二來更加簡單，就是人民幣貶值了，這抵消了經濟變壞的後座力。

經濟險峻 A股走勢卻不差

我在《炒股密碼》舉過一個很經典的例子，就是當津巴布韋貨幣崩潰的那幾年，股票卻在大升，如果把兩者相加減，股市完全可以抵消其幣值下跌，還有升幅。

日前因為有job要宣傳自己，因而找到了內地網站對我的介紹，主要是為了促銷本人的股票作品，所寫的作者簡介，我參考了，覺得很是佩服，寫得比我自己寫還要好！

「『華人富豪投資軍師』周顯入門投資經典，風靡港島備受喜愛的投資入門經典必讀，告訴你無人知之秘密，向華勝、蕭若元、劉鑾雄等港島名人投資座上賓……你看，當代香港股民炒股的時間比大陸股民要長得多，他們尚且不知道銀行賣的是甚麼產品，公司管理層有沒有坑害股東，罐頭裏裝的是豆豉鯪魚還是沙……有些秘密，還是周顯才能告訴你。」

[周顯 投資二三事]