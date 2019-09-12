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周顯 投資二三事

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周顯：人幣貶值抵消經濟變壞

【明報專訊】去年底，我引述某位內房大孖沙的見解，說A股已經見底，將會止跌回升，當時說出來，還半信半疑，皆因中國的經濟局勢仍然險峻，暫時見不到回復牛市的迹象。但近來A股走勢不壞，看來這位內房大孖沙的預言似乎是成真了。

為什麼經濟底子不好，仍然可以從熊市變回牛市呢？這其實並沒脫離基本理論的認知，就是一來中國採用了貨幣寬鬆政策，去刺激經濟。二來更加簡單，就是人民幣貶值了，這抵消了經濟變壞的後座力。

經濟險峻 A股走勢卻不差

我在《炒股密碼》舉過一個很經典的例子，就是當津巴布韋貨幣崩潰的那幾年，股票卻在大升，如果把兩者相加減，股市完全可以抵消其幣值下跌，還有升幅。

日前因為有job要宣傳自己，因而找到了內地網站對我的介紹，主要是為了促銷本人的股票作品，所寫的作者簡介，我參考了，覺得很是佩服，寫得比我自己寫還要好！

「『華人富豪投資軍師』周顯入門投資經典，風靡港島備受喜愛的投資入門經典必讀，告訴你無人知之秘密，向華勝、蕭若元、劉鑾雄等港島名人投資座上賓……你看，當代香港股民炒股的時間比大陸股民要長得多，他們尚且不知道銀行賣的是甚麼產品，公司管理層有沒有坑害股東，罐頭裏裝的是豆豉鯪魚還是沙……有些秘密，還是周顯才能告訴你。」

[周顯 投資二三事]

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