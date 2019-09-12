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經濟
2019年9月12日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
港交所擬3000億吞併倫交所 相當預測市盈率逾40倍 分析：政治意味濃厚
港府持股將攤薄至3.5% 失最大單一股東地位
併購遇兩大障礙 唯一優勢「出價夠高」
誤傳港府再回應訴求 恒指急彈逾400點
騰訊母企分拆投資 昨上市高開三成
匯豐加按息0.15厘 至2.625厘 一個月內第二度 一二手轉按全線上調
中小銀行延長罰息期 保利潤空間
惠理謝清海：港逢社會改革良機
內地 8月新增貸款1.21萬億勝預期
星美文化斥逾百億 購同系內地戲院
國泰8月來港客量挫近四成 內地航線RPK跌28%最差 歐美仍升
復星分拆復宏漢霖 今起招股集資37億
萬通首推延期年金 12至13年回本
蘋果新機首發意外跌價 罕有與華為比較 反映手機級數看齊
特朗普再施壓：應實行負利率
安邦美15酒店452億售韓財團
張兆聰：LME做明燈 看淡港交所併倫交所
梁志麟：議息成焦點 量寬左右歐元
盧志威：炒均值回歸 博半導體股領升
李曉佳：走漏撤修例消息 林鄭讓人「合法犯罪」
技術取勝：希慎料35元沽壓更大
陳德霖：港靠自己擊退炒家
劉思明：資金輪動持續 低殘股受捧
周顯：人幣貶值抵消經濟變壞
湯文亮：知否？知否？ 應是新肥舊瘦
GRAND MARINI首輪售133伙 佔可推七成 會德豐日出康城新盤 4個月吸金147億
尚‧珒溋上載樓書 料日內開價
長發邨已補價售415萬 屋邨新高
威尼斯花園一籃子商舖 獲2億洽購
高爾夫．御苑1房呎租35元
法國外貿銀行艾西亞：亂局逼港府正視樓價問題
擔當離岸金融中心 港對中國非常重要
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技術取勝：希慎料35元沽壓更大
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【明報專訊】中石化或50天線上整固（圖）
渣打回調或試64元支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港交所擬3000億吞併倫交所 相當預測市盈率逾40倍 分析：政治意味濃厚
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