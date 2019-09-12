盧志威：炒均值回歸 博半導體股領升

現時股市充斥人工智能、量化策略，如果出現信號，可以呈現一面倒的趨勢，今次正正是好例子，股票可以在無消息情况下急劇波動，由於這類策略的準則未摸透，因此經過兩天急跌之後會不會再跌，筆者也未能肯定，因為量化的止蝕策略，通常會分為「即市」、「隔日」及「每周」，很少有機會長於一周，從周一起計沽售已經兩天，意味程式盤最多沽到下周一都要完結，不過由於這部分股票一向升幅穩定，現時早買遲買已經相差幾個百分比，所以入貨之前要有捱價的心理準備。

如果要再補一飛，仍然以半導體股為主，因為這個板塊不是領先股，沒有被這波洗倉潮波及，另一個原因就是DRAM需求有見底回升的迹象，而DRAM一大需求來源是數據中心，這個行業屬於重資產，目前中美兩國都進入放水周期，有足夠彈藥買伺服器建立數據中心，所以相關股票如Seagate（STX）、Western Digital（WDC）等，股價都逆市企硬，可以繼續留意。

傳統半導體廠如Nvidia（英偉達，NVDA）、AMD（AMD）、Intel（英特爾，INTC）等，即使經過日前蘋果產品發布會後，亦未有見頂回落之勢，可以繼續持有等一等，看看會否有大茶飯，因為市場剛剛有起色，肯定有領先股，半導體股是筆者認為最有潛力大升的板塊。

（筆者客戶持有STX及WDC）

[盧志威 美股搏擊]