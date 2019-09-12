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梁志麟 匯萃通

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梁志麟：議息成焦點 量寬左右歐元

【明報專訊】歐洲央行將於今日公布議息結果，由於市場已預期減息，因此焦點將落在當局會否重推量寬。由於現時官員對量寬成效看法分歧，因此有傳當局會留待下任總裁拉加德上任才作決定。不過即使量寬押後，亦不代表歐元可即時急升。若當局在政策聲明中確定推出量寬的立場，將可抵消對歐元的上升壓力。技術上歐元仍處於下降通道，料先行於1.0950至1.11上落。

英脫歐仍有變數 鎊匯難升穿1.25

市場繼續關注脫歐發展，估計英國國會的法案將成功迫使首相約翰遜延遲至明年1月底才脫歐。雖然硬脫歐風險降溫支持英鎊升穿下降趨勢線阻力，但始終脫歐仍有一定變數，估計匯價升穿1.25的機會不大。美元兌瑞郎料於0.98至0.9980上落。

美國今晚公布8月份通脹，市場預期按年為1.8%，始終油價大致平穩及薪金增長持續向上，通脹下行壓力未算明顯。美匯指數仍處於上升通道（見圖），暫時於97.8至99.0上落。

商品貨幣方面，澳洲儲備銀行將於下周二公布議息紀錄，由於早前公布的議息聲明未見驚喜，估計當局將重申現時的下行風險。雖然澳元近日由低位反彈，但始終再減息的壓力仍大，料100天線0.6910有阻力。紐元近日亦由低位反彈，但預期於0.65附近有阻力。加拿大基本面穩定，加上油價近日回升，短線支持加元，料美元兌加元於1.31至1.3240上落。

日央行正處量寬盡頭 日圓下跌空間有限

中美貿易談判於10月重開令投資氣氛改善，可支持美元兌日圓回升至108.20，但要留意各國紛紛減息的同時，日本央行卻處於量寬政策的盡頭，除非環球股市出現掉頭回升的格局，否則日圓下跌空間將有限。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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