經濟
國際金融
下一篇 上一篇

安邦美15酒店452億售韓財團

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，陷入困境的安邦保險集團，同意向韓國未來資產環球投資為首的財團，出售美國15家酒店，作價逾58億美元（約452億港元）。消息稱，未來資產本周已為此項交易支付10%訂金，預計交易在明年初完成。中國政府去年接管安邦後，多次出售其海外資產。

傳已付10%訂金 明年完成交易

2016年，安邦斥55億美元向私募基金巨頭黑石（Blackstone）收購了這批酒店資產，當中包括三藩市的威斯汀聖弗蘭西斯酒店、紐約JW萬豪艾塞克斯豪斯酒店，以及懷俄明州的四季酒店。安邦在2015年以19.5億美元購入的紐約地標華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）未納入今次交易。知情人士透露，安邦與未來資產在上月幾乎達成協議，但當安邦進行例行調查時，發現加州至少4家酒店的所有權被轉移給有限責任公司。這些欺詐性轉移是在安邦不知情或未經其批准的情况下進行。透過偽造簽名，可在業主不知情下轉移業權。《華爾街日報》稱，無法確認轉讓者的身分，或其如何從非法轉讓中獲利。

此外，路透引述消息人士稱，共享辦公室龍頭WeWork的上市估值可能低至150億至180億美元，遠低於對上一輪融資的470億美元估值，雖然估值面臨大幅縮水，但它仍將繼續進行首次公開募股（IPO）。

消息稱，由於主要股東軟銀不願再向WeWork注入更多資金，意味WeWork可能別無選擇，只能以遠低於預期的估值進行IPO。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港交所擬3000億吞併倫交所 相當預測市盈率逾40倍 分析：政治意味濃厚
港交所擬3000億吞併倫交所 相當預測市盈率逾40倍 分析：政治意味濃厚
港府持股將攤薄至3.5% 失最大單一股東地位
港府持股將攤薄至3.5% 失最大單一股東地位
併購遇兩大障礙 唯一優勢「出價夠高」
併購遇兩大障礙 唯一優勢「出價夠高」
誤傳港府再回應訴求 恒指急彈逾400點
誤傳港府再回應訴求 恒指急彈逾400點
騰訊母企分拆投資 昨上市高開三成
騰訊母企分拆投資 昨上市高開三成
匯豐加按息0.15厘 至2.625厘 一個月內第二度 一二手轉按全線上調
匯豐加按息0.15厘 至2.625厘 一個月內第二度 一二手轉按全線上調
中小銀行延長罰息期 保利潤空間
中小銀行延長罰息期 保利潤空間
惠理謝清海：港逢社會改革良機
惠理謝清海：港逢社會改革良機
內地 8月新增貸款1.21萬億勝預期
內地 8月新增貸款1.21萬億勝預期
星美文化斥逾百億 購同系內地戲院
星美文化斥逾百億 購同系內地戲院
國泰8月來港客量挫近四成 內地航線RPK跌28%最差 歐美仍升
國泰8月來港客量挫近四成 內地航線RPK跌28%最差 歐美仍升
復星分拆復宏漢霖 今起招股集資37億
復星分拆復宏漢霖 今起招股集資37億
萬通首推延期年金 12至13年回本
萬通首推延期年金 12至13年回本
蘋果新機首發意外跌價 罕有與華為比較 反映手機級數看齊
蘋果新機首發意外跌價 罕有與華為比較 反映手機級數看齊
特朗普再施壓：應實行負利率
特朗普再施壓：應實行負利率
張兆聰：LME做明燈 看淡港交所併倫交所
張兆聰：LME做明燈 看淡港交所併倫交所
梁志麟：議息成焦點 量寬左右歐元
梁志麟：議息成焦點 量寬左右歐元
盧志威：炒均值回歸 博半導體股領升
盧志威：炒均值回歸 博半導體股領升
李曉佳：走漏撤修例消息 林鄭讓人「合法犯罪」
李曉佳：走漏撤修例消息 林鄭讓人「合法犯罪」
技術取勝：希慎料35元沽壓更大
技術取勝：希慎料35元沽壓更大
陳德霖：港靠自己擊退炒家
陳德霖：港靠自己擊退炒家
劉思明：資金輪動持續 低殘股受捧
劉思明：資金輪動持續 低殘股受捧
周顯：人幣貶值抵消經濟變壞
周顯：人幣貶值抵消經濟變壞
湯文亮：知否？知否？ 應是新肥舊瘦
湯文亮：知否？知否？ 應是新肥舊瘦
GRAND MARINI首輪售133伙 佔可推七成 會德豐日出康城新盤 4個月吸金147億
GRAND MARINI首輪售133伙 佔可推七成 會德豐日出康城新盤 4個月吸金147億
尚‧珒溋上載樓書 料日內開價
尚‧珒溋上載樓書 料日內開價
長發邨已補價售415萬 屋邨新高
長發邨已補價售415萬 屋邨新高
威尼斯花園一籃子商舖 獲2億洽購
威尼斯花園一籃子商舖 獲2億洽購
高爾夫．御苑1房呎租35元
高爾夫．御苑1房呎租35元
法國外貿銀行艾西亞：亂局逼港府正視樓價問題
法國外貿銀行艾西亞：亂局逼港府正視樓價問題
擔當離岸金融中心 港對中國非常重要
擔當離岸金融中心 港對中國非常重要