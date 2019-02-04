安邦美15酒店452億售韓財團

傳已付10%訂金 明年完成交易

2016年，安邦斥55億美元向私募基金巨頭黑石（Blackstone）收購了這批酒店資產，當中包括三藩市的威斯汀聖弗蘭西斯酒店、紐約JW萬豪艾塞克斯豪斯酒店，以及懷俄明州的四季酒店。安邦在2015年以19.5億美元購入的紐約地標華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）未納入今次交易。知情人士透露，安邦與未來資產在上月幾乎達成協議，但當安邦進行例行調查時，發現加州至少4家酒店的所有權被轉移給有限責任公司。這些欺詐性轉移是在安邦不知情或未經其批准的情况下進行。透過偽造簽名，可在業主不知情下轉移業權。《華爾街日報》稱，無法確認轉讓者的身分，或其如何從非法轉讓中獲利。

此外，路透引述消息人士稱，共享辦公室龍頭WeWork的上市估值可能低至150億至180億美元，遠低於對上一輪融資的470億美元估值，雖然估值面臨大幅縮水，但它仍將繼續進行首次公開募股（IPO）。

消息稱，由於主要股東軟銀不願再向WeWork注入更多資金，意味WeWork可能別無選擇，只能以遠低於預期的估值進行IPO。

（綜合報道）

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