特朗普再施壓：應實行負利率

美8月PPI意外升

美國8月生產物價指數（PPI）意外上升，但未影響交易員對聯儲局減息預期。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期下周四減息0.25厘的概率接近九成。聯儲局將於香港時間下周四凌晨公布議息結果。由於中美貿易緊張形勢緩和，且市場憧憬主要央行採更多刺激措施，美股早段向上。美國10年期國債孳息率升穿1.7厘。

特朗普昨表示，當聯儲局將利率降至零或以下，將開始對政府債務進行再融資，而利率成本將一直下降，且期限會顯著延長。他認為，美國有偉大的貨幣及實力，應永遠支付最低的利率。他批評聯儲局及其主席鮑威爾無知，才不讓美國做其他國家已做的事。

摩通CEO：沒預期美息下滑

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，美國利率下滑令他感到意外，雖然多國債券孳息率跌至負值，但他認為同類情况不大可能在美國發生，不過摩通仍為相關情况作好準備。戴蒙表示，隨着利率下降，摩通會削減成本，並向客戶收取更多費用，彌補利潤率下滑。

（綜合報道）

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