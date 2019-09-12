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蘋果新機首發意外跌價 罕有與華為比較 反映手機級數看齊

【明報專訊】蘋果iPhone 11系列推出，價格由5999港元起，較去年XR開售時的6499港元起定價顯著下調，是iPhone推出12年來首次下調新機價格，而XR目前已降價至5199港元起銷售。部分分析認為，蘋果今次發布會的最大新聞，是iPhone 11降價，反映蘋果承認之前定價太高。蘋果亦首次在性能對比環節以華為作為假想敵之一，以新機與華為P30 Pro及三星等作對比，被視為蘋果承認華為打入頂級手機之列。蘋果股價昨晚早段升逾2%。

不過根據蘋果的數據，採用A13 Bionic處理器的iPhone 11系列，是目前擁有「最快」的中央處理器（CPU）和顯示晶片（GPU）的智能手機，表現壓倒P30 Pro、三星Galaxy S10及Google Pixel 3。iPhone 11另一賣點，是貴價的Pro及Max Pro首次引入3鏡頭，以提升拍攝質素，不過尚未支援5G可能影響銷情。

11 Pro系列的3個後置鏡頭，分別是1200萬像素廣角鏡、長焦鏡及超廣角鏡，加上前置的1200萬像素TrueDepth鏡頭，可長時間以4個鏡頭同時拍攝4個畫面。雖然LG和三星也推出過前後同攝的鏡頭，iPhone則是4鏡同攝，並支援4K 60fps視頻拍攝。不過鏡頭排列被網民嘲諷像電磁爐頭、浴室燈及三頭電鬚刨等。

稱擁有最強處理器 壓倒對手

電池續航力方面，iPhone 11系列有所升級。蘋果未透露電池有多少毫安，卻表示iPhone 11較XR多1小時的電池續航力，11 Pro的續航力則較XS增4小時，而Max Pro續航力更較XS Max增5小時，是歷代蘋果機最強。11系列均未配備3D Touch，被指是為了減少耗電。Pro系列亦首次配備18W快速充電器，儘管較華為旗艦機的40W和Oppo旗艦機的50W慢。不過iPhone 11仍續配上5W充電器。

中國5G需求增 料影響iPhone吸引力

iPhone 11跟去年的XR一樣共有6種顏色的機身，包括新引入的綠色和紫色，繼續色彩繽紛的選擇。市場研究機構Canalys指出，iPhone 11系列不支援5G網絡不會即時影響銷情，不過預計中國智能手機市場對5G手機的需求將急劇增加，可能在明年中影響iPhone的吸引力，倘蘋果要在明年下半年在中國保持地位將非常困難。根據CNBC的數據，蘋果新機即使減了價，在中國的售價仍比在美國高，或影響其競爭力。iPhone 11在中國的售價較美國高出10.5%至12.5%，而iPhone 11 Pro及Pro Max在中國的售價，則比美國高18.6%至23%。

減價後內地售價仍偏高

蘋果亦公布推出3199港元起的Apple Watch S5，另有9599港元起的愛馬仕（Hermes）版本。Apple Watch 3則減價至1499港元起。Apple Arcade遊戲訂閱服務則將於9月19日在150多個國家及地區推出，首月免費試玩，其後月費4.99美元。Apple TV+串流影視服務的首套劇集將於11月1日登場，月費為4.99美元，較迪士尼即將推出的Disney+月費低。

（綜合報道）

[國際金融]

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