國泰8月來港客量挫近四成 內地航線RPK跌28%最差 歐美仍升

明報記者 葉子晴

以8月收入乘客千米數（RPK）計，中國內地航線跌幅最大，按年跌28.1%至6.53億；北美洲RPK為32.24億， 按年升1%；歐洲RPK為27.8億，按年升3.3%（見表）。

離港客運量跌12%

國泰昨收報10.72元，升2.68%。貨運方面，8月貨運量16.14萬公噸，按年減少14%，連跌10個月，運載率下跌7.5個百分點至60.9%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力微跌0.6%，貨物及郵件收入噸千米數的跌幅擴大為11.6%。今年首8個月的載貨量同比減少7.1%，運力整體升0.8%。

林紹波指稱，除了來港旅客大減之外，過境旅客比例增加及因美元走強所帶來的負面影響，令客運收益率進一步受壓，嚴重影響業務表現。他又預料，9月的情况仍然艱難，前艙需求下跌顯著，尤其是中國內地和東北亞地區，整體運載率大幅跌至80%。

國泰對中期前景仍保持樂觀

林紹波續稱，集團未來數月的預訂水平大幅下降，因此會實施短期應變措施，包括按需求調整運力，減少運力增長，由原先計劃超過6%的增幅調整為略低於去年同期的水平，但強調對中期前景仍保持樂觀。對於貨運方面，他認為地緣政治持續緊張將繼續影響貨運表現，但隨着踏入傳統貨運高峰期9月，展望貨運需求會逐步改善。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，國泰所公布的客、貨運量跌幅符合預期，雖然內地航線跌幅較大，但其實其他市場的整體表現還可以。

她預期，集團載客量跌勢將會持續2至3個月，因應本港局勢不穩導致旅客訪港需求減少，即使集團下調機票價格，也未能阻止載客量跌勢。