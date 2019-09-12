經濟
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內地 8月新增貸款1.21萬億勝預期

【明報專訊】人行昨日公布8月份金融數據，當月新增人民幣貸款1.21萬億元（人民幣．下同），高於7月的1.06萬億元，亦高於市場預期的1.2萬億元；社會融資規模增量1.98萬億元，顯著高於上月的1.01萬億元，也比市場預期的1.6萬億元為佳。貨幣供應方面，廣義貨幣（M2）增速8.2%，比上月高0.1個百分點，符合預期。

分析：社融數據比預期佳

新增人民幣貸款當中，住戶部門貸款增加6538億元，當中中長期貸款增加4540億元；非金融企業貸款增加6513億元，其中中長期貸款增加4285億元。招商銀行研究院資本市場研究所所長劉東亮認為，居民中長期貸款保持穩定，企業中長期貸款為5個月以來新高，整體延續之前平穩走勢。社融方面，表外融資繼續下降，企業債券融資有所提高，德銀中國首席經濟學家周浩表示，社融數據比預期較好，主要是企業債、地方債和票據等增加較多，這亦顯示，在8月信貸增速保持正常之下，人行降準目的並不是為了在短期之內提高信貸增量，而是為了通過降低銀行融資成本，來保證銀行降低實際貸款利率。

劉東亮則表示，考慮到明年地方債額度將提前下發，估計未來社融增量會有一定支持。而8月社融比7月較佳，目前經濟下行壓力未有惡化，貨幣政策要更大幅放鬆可能比市場預期要低。

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