內地 8月新增貸款1.21萬億勝預期

分析：社融數據比預期佳

新增人民幣貸款當中，住戶部門貸款增加6538億元，當中中長期貸款增加4540億元；非金融企業貸款增加6513億元，其中中長期貸款增加4285億元。招商銀行研究院資本市場研究所所長劉東亮認為，居民中長期貸款保持穩定，企業中長期貸款為5個月以來新高，整體延續之前平穩走勢。社融方面，表外融資繼續下降，企業債券融資有所提高，德銀中國首席經濟學家周浩表示，社融數據比預期較好，主要是企業債、地方債和票據等增加較多，這亦顯示，在8月信貸增速保持正常之下，人行降準目的並不是為了在短期之內提高信貸增量，而是為了通過降低銀行融資成本，來保證銀行降低實際貸款利率。

劉東亮則表示，考慮到明年地方債額度將提前下發，估計未來社融增量會有一定支持。而8月社融比7月較佳，目前經濟下行壓力未有惡化，貨幣政策要更大幅放鬆可能比市場預期要低。