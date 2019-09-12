經濟
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惠理謝清海：港逢社會改革良機

【明報專訊】本港近月的示威未有平息，惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海昨在「一帶一路高峰論壇」表示，雖然有人會為社會不穩感到擔心，不過他認為這是1997年回歸以來最好的機會，進行必要的社會經濟改革。雖然或需要一至兩年的時間，但可讓香港的一國兩制更為強壯，對香港、中國，以至全世界皆有利。謝清海指，約有40%的離岸人民幣在香港交易，是一個環球融資中心。

需一兩年 可強化一國兩制

一帶一路自2013年開始提出，謝清海認為真正開始發展，是始自美國總統特朗普在2017年初放棄泛太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），亞洲和歐洲國家開始不再依靠美國作貿易伙伴和市場，帶動了一帶一路的成長。

去年馬來西亞政權易手，新政府認為東海岸鐵路太昂貴且缺乏效率，取消原有合約，至今年四月在大削三分之一造價後方才重啟。謝清海指出，事件反映了項目要在成本、透明度、合約方面，需要採取最高標準，另外每個項目都應該是商業上可盈利，並非只着重興建基建。他認為，中國擁有龐大而正在成長的中產市場，不少國家參加一帶一路，不止是為基建而且為進入市場，另外東南亞亦是一個年輕、中產正在成長，相當吸引的市場。

力寶集團創始人和董事局主席李文正則認為，中國經濟增長佔全球三成，貿易量遠超其他國家，龐大的商品流可帶來巨大的資金流。美元在二戰後成為世界貨幣，成為世界強國的基礎。如果人民幣國際化後，以人民幣作結算支付貨幣，可以平衝美元影響，因此他認為人民幣成為世界支付工具，應是一帶一路最重要的目標。

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