經濟
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匯豐加按息0.15厘 至2.625厘 一個月內第二度 一二手轉按全線上調

【明報專訊】儘管失落現樓按揭一哥的地位，匯豐銀行仍然在一個月內第二度調升按揭息率，昨日把全線新做及轉按的封頂息率，加至2.625厘，加幅達到0.15厘。業內人士認為，匯豐決心進一步改善按揭業務利潤及息差，匯豐則重申是為確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。截至昨晚，暫時只有星展銀行跟隨匯豐加至2.625厘水平。

明報記者 廖毅然

匯豐昨日中午突宣布，將新做一手、二手及轉按的封頂息率，由最優惠利率（P）減2.65厘，加至P減2.5厘，即時生效。以該行最優惠利率5.125厘而言，實際按息由2.475厘加至2.625厘。匯豐才剛在8月13日把全線鎖息上限由2.375厘加至2.475厘，這次是一個月內兩度加息，且加幅較上一次擴大。

加幅擴大 匯豐：保持市場健康

匯豐發言人稱，作為主要的市場參與者，該行致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展，因此會因應市場情况定期檢視按揭息率，如有需要，作出適當調整。近日，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格，決定調整按揭息率。

僅星展跟加息 削回贈至1%

截至昨晚，暫時只有星展銀行跟隨，把全線按息加至2.625厘，現金回贈減至1%，而豐盛理財客戶仍可享2.475厘及1.5%現金回贈。其他銀行暫未有變動，事實上，渣打及東亞（0023）在上月底才跟加至2.475厘，中銀香港（2388）現時封頂息率仍只有2.375厘，上月宣布至下周一起才加至2.475厘，追回匯豐上一輪的加幅。

據經絡按揭轉介的資料，若與2.375厘比較，兩次加息累計加0.25厘，假設供款期為30年，每100萬元貸款，每月供款約增加130元至3886.53元。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，對上一次匯豐銀行調升封頂息率只是一個月前，仍然有銀行未完全跟隨，部分銀行仍提供實際按息2.375厘及現金回贈2.1%。相信是次再次調升按息，並不會引發所有銀行即時跟隨。該行預計，年內實際按揭息率將維持於2.5厘至2.8厘的水平。

分析：拆息升搶存款 銀行成本添壓

中原按揭董事總經理王美鳳則指，本港拆息持續處於較以往偏高水平，1個月拆息仍接近2厘上落徘徊，持續地相對年初上升明顯幅度；加上最近定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落，再加上美國已啟動減息，銀行基本上不會加P，故選擇再次調整按息，決心進一步改善按揭業務利潤及息差，及扭轉以往按揭利潤微薄之局面。

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