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誤傳港府再回應訴求 恒指急彈逾400點

【明報專訊】昨日多個利好消息「挾起」港股，上午突然傳出港府將於下午4時回應示威者另一訴求，隨後又傳有機會藉《收回土地條例》收回農地建公屋，令港股大幅抽升。雖然下午《南華早報》作出澄清，但未影響市况。恒指終以近全日高位收市，重上27,000點，不但補回8月5日的裂口，且收復50天線（27,030點水平）。

南早澄清消息 仍保持升勢

恒指昨日承接美股升勢，及憧憬內地放寬QFII（合格境外機構投資者）限制，高開106點。早上11時多市場突然流傳《南華早報》指香港政府將於下午4時回應示威者的另一訴求，帶動恒指升幅擴大至逾400點。雖然午後《南華早報》澄清不曾刊登相關報道，不過港股仍維持升勢，終收報27,159點，升475點或1.8%；國指升161點或1.55%，報10,565點，主板成交895億元。有傳中國或會買入更多美國產品，以換取美國延遲加關稅，但消息未支持內地股市，上證綜指昨日收市跌12點或0.41%，報3008點。

除了本地政局消息，市傳政府或會引用《收回土地條例》興建大量公屋居屋，或盤活發展商其他農地，消息令一眾本地地產股急升，九倉置業（1997）升4.56%，報45.9元，恒地（0012）升4.3%，新地（0016）升3.2%，長實（1113）及新世界（0017）均升逾2%。評級機構惠譽下調港鐵（0066）的信貸評級，但其股價未受影響，昨日收市報47.6元，升3.37%。銀行股亦受惠，恒生（0011）升4.56%，中銀香港（2388）升3.7%，匯控（0005）重上60元，收報60.75元，升3.1%，貢獻恒指升幅最多，達82點。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗指出，港股現時處於中長線反彈浪當中，最終目標為27,900點，昨日氣氛雖有所好轉，不過開始有投資者挾淡倉，預計短線仍以反覆為多。昨日大市沽空率升至16.9%。他提醒，本地政治因素未解決，或為本地股份未來數季的盈利表現帶來隱憂，因此對本地地產股仍有保留。

傳收回農地建公屋 地產股做好

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，昨日成交量未配合港股升市，相信恒指近日仍是上落市格局，波幅約500點。

相關字詞﹕恒生指數 九倉置業 本地地產股 林樵基 黃耀宗 地產股

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