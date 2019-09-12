併購遇兩大障礙 唯一優勢「出價夠高」

目前港交所收購的兩大障礙，其一是倫交所屬英國重要企業，英國政府是否容許其落入港交所控制，英國商務大臣利雅華（Andrea Leadsom）昨日表明：「英國歡迎外國投資，但會非常仔細地研究任何可能對英國產生安全影響的投資。」

英商務大臣：細研或影響國安投資

其次，倫交所昨日除表明港交所今次是「單方面要約」，而且表態會繼續收購Refinitiv，並形容進展良好，並待於11月發股東通函後尋求股東會批准，態度似乎不歡迎港交所今次收購。

今次港交所收購唯一優勝之處是「出價夠高」，作價約每股83.61英鎊，即使昨晚9時後股價漲價5.9%後，仍然溢價約16%，但仔細分析，港交所出價中只有20.45英鎊是現金，投資者是否願意收取部分現金再「換馬」成港交所？倫交所過往20年來，先後遭遇瑞典、德國、加拿大及美國的交易所同業打其主意，最終失敗而回，今次會否因為港交所的高價收購而結果不同，目前似乎仍不樂觀。