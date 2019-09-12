港府持股將攤薄至3.5% 失最大單一股東地位

卡塔爾投資局將持股4.18%

此次港交所提議以現金加發行新股方式收購倫交所，若交易完成，將令現有股本由12.5億股大幅增至21.35億股，屆時港府持股將攤薄至3.5%。而現時倫交所的單一大股東卡塔爾投資局持股10.22%，若併購完成，其股份將置換為港交所4.18%股權，取代港府成為港交所最大單一股東。因此有股評人指，收購能否成功要看中央政府及港府對失去港交所控制權能否接受。

持港交所逾5% 須當局批准

港交所是在1999年由聯交所、期交所及中央結算合併而來，港府為了易於控制，同時防止被人狙擊，已透過《證券及期貨條例》規定任何人士持有5%以上港交所股權，須獲政府同意。而港交所共有13名董事，法例賦予港府委任其中6名董事，主席也由特首委任，身兼董事的行政總裁必須獲港府批核，即逾半董事須獲港府「祝福」，確保港交所不會因敵意收購落入他人手上。