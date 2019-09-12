港交所擬3000億吞併倫交所 相當預測市盈率逾40倍 分析：政治意味濃厚

明報記者 陳偉燊

消息公布後，倫交所股價曾炒高16.35%，臨收市前升幅收窄至5.91%，報72.06英鎊。港交所股票期貨則報246.4元，只較現貨246元略高水。

以交易所上市公司總市值計，目前港交所與倫交所分別位居全球第六及第七位（見圖），一旦合併將躍升至全球第三。據公告，每股收購作價為現金20.45英鎊加2.495股港交所新股，折算約83.61英鎊，較倫交所9月10日收市價68.04便英鎊溢價22.9%，作價預測市盈率更高達41倍。

李小加：港交所非中國公司 是國際公司

港交所行政總裁李小加昨日形容港交所與倫交所「如羅密歐與朱麗葉」，期望倫交所股東願意聆聽他們的收購意願。他指，兩者合併可構成18小時持續的環球市場，促進中西資本市場交流。對於有媒體問及，港交所收購倫交所，會否令中國影響英國金融基建，他表示港交所「不是中國公司，是國際公司」，並估計港英近期政治形勢無阻交易。

大和資本市場香港研究主管簡國裕表示，暫難斷定港交所出價是否偏貴，但今次收購是國家層面交易，政策上有許多變數。

須倫交所股東否決收購數據公司Refinitiv

另有不願具名分析員則認為，由於港交所向來是高增長公司，但今次轉而收購業務成熟的倫交所，是否能獲股東同意存在變數。同時購併消息一出，倫交所股價先升後回軟，與收購價差距擴大，加上英國新首相約翰遜取態未明，股價反映投資者對交易抱有疑問。同時港交所股價非便宜，一旦股價回落，亦增大收購條款再作調整的風險。至於倫交所早前提出以270億美元收購的Refinitiv涉及大數據，港交所收購的先決條件是倫交所股東否決收購Refinitiv，這可能令問題變得政治化。

Webb：港交所股東將被大幅攤薄

David Webb指，今次港交所出價相當於以約60倍市盈率收購倫交所，相對港交所市盈率只有32倍，料港交所每股盈利因此被大幅攤薄，不排除股東會反對收購。他指港交所實際形同「國家控制的企業」，倫交所既作為英國重要的金融基建，歐洲監管機構會否接受今次收購難以預料。

事實上，今次收購惹人聯想，港交所於2012年以13.88億英鎊（當時約167億港元）天價、高達180倍歷史市盈率收購倫敦金屬交易所（LME），但是之後LME盈利連年下跌，去年度EBITDA更按年跌10%至6.98億元，至今未回本。