聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股

美衰退風險不大 投資者太悲觀

白宮經濟顧問庫德洛早前指中美貿易談判或在一段長時期內進行，才得到美方想要的結果。Loewy也估計貿易形勢不明朗會持續一段時間，加上全球種種政治不確定因素，由明年美國大選到英國脫歐，還有意大利政局，以及亞洲區衝突如日韓關係緊張，還有本港的反修例運動，估計環球經濟活動會續放緩，市場會更波動。

Loewy續稱，隨着企業庫存增長高於銷售，反映需求低於廠方的預計，意味未來產量亦會減少，這一點也是他較為擔心的。他預計，隨後企業盈利預測也會被大幅下調，料今年約有一成增長，明年則料最多5%增幅，甚至無增長，明顯不利股票和高息債表現，但會利好息率敏感資產如債券。

然而，Loewy認為，隨着利率大幅下調，有助稍為刺激經濟增長，抵消部分上述產量下跌的影響；近期個別歐洲和新興市場製造業採購經理人指數（PMI）又見反彈，也意味最差情况漸漸過去。此外，過去當孳息曲線倒掛，同時聯儲局寬鬆貨幣政策後，不論美國高息債和標指的未來12個月回報都甚佳，在1986年及1995至1996年兩個時期，分別有約一成和逾兩成回報。

風險指標不至極高 估值處於平均值

Loewy又指，孳息曲線只是其中一個量度風險的指標，其他指標都顯示市場風險不至極高，例如信貸市場違約率低、股市估值處於平均值、企業未有太多投資；此外，本身美國經濟由消費帶動，製造業佔比較低，故其PMI跌破50影響不大，除非勞工市場明顯轉弱，才有較大衰退風險。

Loewy認為還有一點值得留意的是資金配置，他稱不論是對沖基金和期貨市場部署，以及基金的資金流向，都顯示市場早已非常擔憂上述種種不明朗風險，已採取較平常很保守的策略；加上現環球股市估值處於長期平均水平，亦即低經濟增長環境已反映在市場上。

Loewy續稱，市場情緒早已非常悲觀，隨着央行推出刺激貨幣政策，本身估值又合理，或使市場有令人驚喜上升的可能。就如早前中美重啟談判消息一出，已帶動股市急升，反映局勢稍微改善已可帶動市場反彈，故認為現投資者不應大減投資組合內的風險配置。

貿戰緩和 歐洲新興市場將受惠

他亦透露在整體資產配置中，已開始減債換股，認為股票預期回報更高。在歐洲和日本負利率環境下，減持了相關債劵，轉移到美國國債和高息債，在政策寬鬆下有助延長債市升勢，並相信美債仍是一個良好對沖股票的工具。

他亦認為「不要追逐過去的冠軍」，指去年各國國債表現甚佳，現今息率卻極低，如去年投資級別債息率有高單位數，如今只有1厘多，相信同一故事不會重演。在低息環境下，「追息」人士更要分散到不同市場，稱部分高息股的息率更是投資級別債的兩倍。

以市場劃分，他指現時在歐洲和新興市場配置增加，相信當貿戰局勢只稍為穩定，兩者便會較受惠，而且估值便宜和同樣有政策支持；低配估值昂貴的美國市場，指稅改的推動力也已減退。

按行業劃分，他則看好具良好盈利能力的軟件股，還有部分高息的金融和能源股。他稱，部分長線增長龍頭如Facebook和亞馬遜，低啤打和具高增長動力，而估值變得昂貴，皆因市場認為其增長與全球經濟較不相關，故給予較高定價。

而高息股本身種類多元化，估值也合理，在目前市況疲弱下，建議投資者可同時兼備高盈利能力股和高息股。以微軟為例，現金流強勁和盈利高，估值合理，正是其喜愛公司類型之一。

王俊騏 明報記者

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