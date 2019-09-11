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陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎

【明報專訊】上周，內地股市做好，上證升近4%，滬深兩市的成交量曾逼近8000億元人民幣，而融券融資的餘額則升至9500億元人民幣，重回年頭的水平。

昨日北向資金連續第九日淨流入，上周淨買入合計280億元人民幣，為前3周的總和。無論在成交量及其他資金流入的數據上，也可以看到市場氣氛改善，相信國慶前內地股市氣氛應能保持。

另外，央行宣布於9月16日起全面全面降準0.5個百分點，再額外對城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，一系列的措施能釋放長期資金約9000億元人民幣，這應能降能借貸成本，支持實體經濟的資金來源，但相信這一次降準的措施不能解決內地經濟下行的壓力。

恒指受到撤回《逃犯條例》修訂的因素影響，加上降準憧憬及中美貿易談判重啟等因素影響，自9月4日低位至今早已升逾1000點。我覺得這三項的利好消息已被消化，除非再有其他利好消息刺激，否則升浪難以持續。

然而，新的不明朗因素又接踵而至，香港股市最緊張的事情莫過於美國國會將會審議《香港人權及民主法案》，如通過，將會影響到香港的「獨立關稅區」地位，對香港賴以為生的經濟支柱造成打擊。

另外，中國隨時會公布「不可靠實體清單」，以反制美方的一系列行動。再加上南向交易將於星期三至星期五關閉。恒指在沒有南向資金支持下有可能受壓。但若論恒指走勢，必須留意反修例的示威動態，相信示威者有機會在國慶前行動升級。因此我認為現時不確定的因素太多，在10月1日國慶前，股市的變數甚多，投資者應繼續保持審慎。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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