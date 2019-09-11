劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業

恒指昨高開後最多升189點、高見26,870點回軟，曾經倒跌46點，之後26,680點水平窄幅上落，收報26,683點，升2點；國指跌14點，大市成交752億元，低於60天平均半成。據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成，大市好壞參半，整體牛皮，買賣盤均沒有優勢。

大市牛皮 好淡拉鋸

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，大部分牛皮；中資電力、能源業升約1.4%，有約八成股份上升，表現已經是最好；緊隨的汽車相關升約1%，只有六成股份上升。相反，燃氣供應、科技器材跌逾1%，表現最差。

市場焦點在個股，潤啤（0291）、美團（3690）、安踏（2020）、李寧（2331）、翰森製藥（3692）等強勢股下試甚至初步跌穿20天線；碧桂園服務（6098）、信義光能（0968）舜宇（2382）等強勢亦有沽壓。

中型股指數跑贏強勢國指

不過，並非所有強勢股受壓，車股東風（0489）、華晨（1114）、教育股新東方在線（1797）、東方教育（0667），以及中海油服（2883）、綠城服務（2869）、中聯重科（1157）等繼續攀升或守住高位。

值得留意，8月中以來，恒生中型股指數相對國指跌至年初低位回升，跑贏強勢的國指，市場風險胃納改善，更進取追逐中型股份。今年3月及6月，國指趨升，中型股指相對曾經急回，但很快重拾升軌，並到最後雙雙高位回落。倘若中型股指相對突然急回，屆時可以視作警號，向好形勢隨時逆轉。

毛利率改善 現牧成功扭虧為盈

個別低殘股如玖紙（2689）、敏華（1999）反彈持續，現代牧業（1117）可以留意。現代牧業今年上半年收入按年增4%，得益於原奶平均售價上漲及奶產量提升，以及單產成本控制得宜，毛利率改善，成功扭虧為盈賺1.25億元人民幣；由於中國的原奶供應緊缺，原奶價升有望延續至下半年甚至今年，將有利業績表現。走勢上，現代牧業的股價於業績後有轉強迹象，近日在100天線約1.15元上整固，守穩後市料可上試1.3甚至1.4元高位。上整固，守穩後市料可上試1.3甚至1.4元高位。

[劉思明 數據尋寶]