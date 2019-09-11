經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業

【明報專訊】港股繼續牛皮偏軟，個別強勢股的調整持續，個別低殘股則續受追捧；強股受壓、低殘反彈，是升勢接近尾聲、資金追落後，又或只是資金輪動，沽強追弱？8月中以來，中型股呈跑贏趨勢，反映風險胃納改善，至今未變，格局上依然偏好。

恒指昨高開後最多升189點、高見26,870點回軟，曾經倒跌46點，之後26,680點水平窄幅上落，收報26,683點，升2點；國指跌14點，大市成交752億元，低於60天平均半成。據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成，大市好壞參半，整體牛皮，買賣盤均沒有優勢。

大市牛皮 好淡拉鋸

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，大部分牛皮；中資電力、能源業升約1.4%，有約八成股份上升，表現已經是最好；緊隨的汽車相關升約1%，只有六成股份上升。相反，燃氣供應、科技器材跌逾1%，表現最差。

市場焦點在個股，潤啤（0291）、美團（3690）、安踏（2020）、李寧（2331）、翰森製藥（3692）等強勢股下試甚至初步跌穿20天線；碧桂園服務（6098）、信義光能（0968）舜宇（2382）等強勢亦有沽壓。

中型股指數跑贏強勢國指

不過，並非所有強勢股受壓，車股東風（0489）、華晨（1114）、教育股新東方在線（1797）、東方教育（0667），以及中海油服（2883）、綠城服務（2869）、中聯重科（1157）等繼續攀升或守住高位。

值得留意，8月中以來，恒生中型股指數相對國指跌至年初低位回升，跑贏強勢的國指，市場風險胃納改善，更進取追逐中型股份。今年3月及6月，國指趨升，中型股指相對曾經急回，但很快重拾升軌，並到最後雙雙高位回落。倘若中型股指相對突然急回，屆時可以視作警號，向好形勢隨時逆轉。

毛利率改善 現牧成功扭虧為盈

個別低殘股如玖紙（2689）、敏華（1999）反彈持續，現代牧業（1117）可以留意。現代牧業今年上半年收入按年增4%，得益於原奶平均售價上漲及奶產量提升，以及單產成本控制得宜，毛利率改善，成功扭虧為盈賺1.25億元人民幣；由於中國的原奶供應緊缺，原奶價升有望延續至下半年甚至今年，將有利業績表現。走勢上，現代牧業的股價於業績後有轉強迹象，近日在100天線約1.15元上整固，守穩後市料可上試1.3甚至1.4元高位。上整固，守穩後市料可上試1.3甚至1.4元高位。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
尚‧珒溋首推 不少於134伙
上月辣稅總收益13億 今年次低
上月辣稅總收益13億 今年次低
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
共用5G網絡 聯通中電信飈升
共用5G網絡 聯通中電信飈升
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
中信里昂料明年濠賭反彈
中信里昂料明年濠賭反彈
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
越秀地產95億入股母企項目
越秀地產95億入股母企項目
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
陳德霖與大小姐粉墨登場
陳德霖與大小姐粉墨登場
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
周顯：股神從失敗中學習
周顯：股神從失敗中學習
湯文亮：社會運動的受惠者
湯文亮：社會運動的受惠者
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股