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張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大

【明報專訊】恒指昨日微升2點，收報26,683點，成交金額752億元。港股全日窄幅牛皮，初段高開升至26,870點後便回落，最低26,635點，收市變動不大。收市後，外管局宣布取消合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，夜期升過百點，但仍然處於過去3個交易日的區間內。現在看來，A股近期持續強勢，應該是偷步炒作降準和取消投資額度限制有關，此舉對股市有一定利好，但不宜誇大。

外管局表示，取消投資額度限制後，今後具備相應資格的境外機構投資者，只需要進行登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，毋須如以往般不斷申請。一直以來，QFII及RQFII投資額度都不夠，取消限制一定對大市有利，這是事實。但要留意，上半年外資淨增持債券和股票達493億美元，其中，債券淨增持416億美元，股票淨增持78億美元。考慮到今年MSCI不斷擴大A股比重，5月份就從5％升至10％，撇除此部份的被動投資資金，外資對A股是有興趣，但流入量並非如想像般厲害。

A股近期強勢或透支部分利好

消息公布後，夜期升逾百點，市場的邏輯是外資可加速流入A股，推動A股上升，港股也會因而受惠。恒指在27,000點附近是一個尷尬位，要向上突破，先要市場對明年經濟有信心、企業盈利會增長。但自從特首林鄭月娥宣布撤回「送中條例」草案後，警方使用武力明顯升級，局勢反而有所惡化，自由行旅客何時才重臨香江實屬未知數，收租股、房託都暫難回到以往高位。就算是友邦（1299），績後管理層亦承認6月底起銷售有所放慢，在這情况下，估值暫難回到2倍內含價值的峰值。

至於地產股，此前個別新盤反應熱烈，一來是積壓需求釋放，二來推售單位數目也相當不多，三來是上車盤為主，無論局勢如何總會有買家承接。但即將有三大新盤合共2000伙應市，包括新地（0016）旗下南昌站現樓盤匯璽III、高銀主席潘蘇通持有的何文田傲玟，以及合景泰富（1813）和龍湖地產（0960）合作發展的啟德尚．珒溋。上述3盤都不是上車盤或剛需盤，單位總價多超過1000萬元，會是本港樓市投資者看法的一個重要測試。若銷情理想，反映富裕人士依然看好本港前景，趁現時局勢混亂而低價入市，會對港股也有頗強的支持作用。

敏華推介至今升三成 仍有炒作空間

如果港資股反彈過後暫難向上，銀行股也因債息回升而反彈了，則市况就很靠中資股帶動。但內銀、內險都已累積不少升幅，騰訊（0700）接近350元也見動力大減。市場轉為炒石油股、中資電訊股，感覺上不是一個好的設局。另外，資金明顯向小型股埋手。本欄在5月底推介的敏華（1999）就連日發力向上，昨日大升近6％至4.26元，較本欄推介前收報3.15元升了約30％。筆者估計，敏華本身內銷業務不少，也具有自家品牌，若視為內需股而非工業股，以預測市盈率僅10倍，可以有很大炒作空間。

[張兆聰 還看今朝]

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