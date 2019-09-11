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經濟
2019年9月11日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
上月辣稅總收益13億 今年次低
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
共用5G網絡 聯通中電信飈升
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
中信里昂料明年濠賭反彈
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
越秀地產95億入股母企項目
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
陳德霖與大小姐粉墨登場
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
周顯：股神從失敗中學習
湯文亮：社會運動的受惠者
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股
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技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
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【明報專訊】敏華控股中線挑戰4.6元（圖）
信義玻璃需先突破8.6元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
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