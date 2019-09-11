沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇

深定位全國領先創新型城市

根據《意見》的要求，到2025年，深圳「經濟實力、發展質量躋身全球城市前列」，「產業創新能力世界一流」；到2035年，「深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都」。深圳各界現正研究如何更好地把握政策機遇，發揮深圳的優勢。深圳市有關部門這段時間也在加緊先行示範區實施方案的起草工作。

根據《意見》，先行示範區有六大主要內容，一是建設創新發展和創新文化先行示範區；二是建設綠色發展先行示範區；三是建設共享發展先行示範區；四是建設全面深化改革先行示範區；五是建設全面擴大開放先行示範區；六是建設大都市治理現代化先行示範區。就產業重點來看，思路非常清晰，就是要發展大數據及人工智能產業、數字文化和創意文化產業、通訊及醫療產業、電子貨幣和移動支付產業，以及海洋產業。

值得留意的是，《意見》很多內容是涉及大灣區的整體發展，例如，《意見》提到「進一步深化前海深港現代化服務業合作區改革開放，以制度創新為中心，不斷提升對港澳的開放水平」，並要求「加快深港科技創新合作區建設，探索協同開發模式」；就深圳和其他粵港澳大灣區城市的合作方面，《意見》要求「推進深莞惠聯動發展，促進珠江口東西兩岸融合互動，創新完善、探索推廣深汕特別合作區管理體制機制」。

為了更好地加快深圳和港澳地區的合作互動，深圳還將研究更加便利的境外人才引進和出入境管理制度，並且「推進在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有『市民待遇』 」。金融發展方面，還有一個比較具體的政策方向，就是「促進港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認。在推進人民幣國際化上，先行先試，探索創新跨境金融監管。

加深港穗深三地合作

改革開放以來，深圳的發展可以說是一日千里，在深圳發展起來的很多企業已經是世界級的巨企，其創新能力和科技應用水平可以說是領先全國，部分領域更是領先世界。

深圳的發展將為港深合作，特別是港深在創新科技及跨境金融方面的合作，提供更多機遇，也有助於港穗深三地合力在粵港澳大灣區建設中更好發揮中心城市功能，推動大灣區發展成為一個具有強大國際競爭力的科創及金融中心。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]