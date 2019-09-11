植耀輝：煤氣售港燃誘因不大

事緣有大行預期，華潤燃氣（1193）有可能以每股7.57至8.73元，亦即市帳率1.3至1.5倍收購港燃。消息一出港燃股價周一一一度大升超過18%。有關收購理據主要有三個：第一，內地燃氣行業正醞釀併購潮，中小型企業將成為潛在收購目標；第二，在芸芸公司中，港燃估值呈大折讓，令被收購的機會增加；最後因流通量須達25%（現時為23.9%），華燃有機會發行新股，因此亦增添其被收購的可能。

港發展平平 港燃為未來新亮點

併購會否如該大行所預期，現階段不得而知；不過筆者想指出的是，一宗交易的出現，基本上需要符合雙方最大利益。以上三個論點可能是買方所想，亦有一定道理，例如行業整合是大勢所趨等；但賣方是否願意出售又是另一回事。港燃母公司就是大家熟悉的煤氣（0003）。

事實上煤氣近年在本地發展平平，但內地則有望成為未來其中一個新亮點，加上煤氣本身財政狀况穩健，因此現階段煤氣實沒有放棄港燃之誘因。執筆之時另一大行亦發表報告，認為有關收購只屬傳聞，暫且看事態往後之發展。不過，港燃股價確實因收購消息急彈，只是一旦憧憬幻滅，股價亦無可避免出現震盪！大家無謂高追。

但有時大行研究報告確又相當有趣。同一份報告，雖然看好港燃，但同時卻給予煤氣評級為「沽售」——按理若照「劇本」出售，煤氣套現後有望加強發展其他業務（其實煤氣除氣外，於內地尚有其他如水利等業務），甚至派發特別息！不過平心而論，煤氣前景確又真的充滿不少不明朗因素，所以買入亦毋須急。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]