軟銀促WeWork母公司擱置IPO

Ｗe計劃透過IPO集資30億至40億美元，惟投資者和分析師質疑其企業治理，與其創辦人兼行政總裁紐曼（Adam Neumann）的利益衝突，以及複雜的公司結構。知情人士透露，We的顧問擬在估值150億至200億美元之間，測試投資者的興趣。這金額遠低於軟銀今年向We投資時的470億美元估值。

已投資逾100億美元 估值大縮水

軟銀及其發起的願景基金（Vision Fund）已向We提供超過100億美元資金。隨着分析師削減We的上市估值預期，軟銀對We的上市熱情亦有所減退。

軟銀目前正為第二隻遠景基金籌募1080億美元的資金，用於投資科技初創企業。知情人士透露，若We的IPO估值較上一輪融資大幅折讓，將影響軟銀為新的基金集資。

作為融資協議的一部分，We明年將從軟銀再獲15億美元。不過若We擱置上市，它也將無法獲得包括摩通和高盛在內的銀行提供的60億美元貸款，因為相關貸款取決於IPO至少籌集到30億美元。損失超過90億美元的新資本，可能促使We大規模調整企業策略，影響其在110多個城市的擴張計劃。自2016年以來，Ｗe已虧損逾40億美元，即使在此期間它的收入每年增長1倍。We在招股文件亦承認，如要轉虧為盈，可能要放慢發展步伐。

（綜合報道）

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