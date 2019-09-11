評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%

在華銷售近兩年急跌

穆迪表示，福特的現金流和營業利潤率低於預期，並指福特在中國的業務疲軟，在華銷售額於過去兩年急劇下滑，導致嚴重虧損。不過穆迪認為，福特的資產負債表和流動資產水平仍然理想，這有別於福特在2000年代中期面臨現金耗盡的壓力。根據監管文件，福特在截至6月底持有221億美元現金。

在降級後，福特債券的收益率向上，可能會增加福特的借貸成本，損害其利潤，對福特的貸款部門福特信貸（Ford Motor Credit）影響尤甚。此外，評級下降也將令福特行政總裁哈克特（Jim Hackett）為節省成本、提高利潤而面臨更大的壓力。

福特表示，正如穆迪所說，福特已應對兩大主要關切——經營效率低和中國業務，福特對未來的計劃和進展仍充滿信心。福特曾表示，在適應中國市場不斷變化的趨勢時反應較慢，令汽車產品線欠新意。它承諾會引入新設計，重振中國業務。福特的中國業務去年虧損15億美元，今年上半年損失收窄。

標普惠譽維持評級

標普和惠譽目前對福特的債務評級，仍較垃圾級別高兩級。這意味福特債券不會被剔出彭博巴克萊投資級別公司債券指數。只要在3大評級機構當中，其中兩家維持其債券在投資級別，福特的債券仍會保留在該指數內。

（綜合報道）

[國際金融]