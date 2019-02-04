舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑

美國證券公司Wedbush Securities的分析師表示，升級周期可能在未來12個月內賣出約1.8億部iPhone，當中約6000萬至7000萬部來自中國消費者的升級需求。一些分析師指出，蘋果目前在全球約有9億部活躍iPhone，自2017年iPhone X推出以來銷售疲軟，以及相對嚴格的定價控制，可能會刺激先前一直抗拒換機的用戶為手機升級。

蘋果料自行消化關稅換銷量

美銀分析師表示，這些舊機可能會升級換代，2020財年將會是iPhone舊機換新的周期，而2021年則會進入5G手機周期。美銀估計，有2億部iPhone 6及更舊的機型準備升級換代。分析認為，蘋果將選擇自己消化潛在的關稅，以換取銷量提升。

美國政府自9月1日起，對中國製的智能手錶及無線耳機等徵收15%關稅。對iPhone等智能手機的關稅，則會自12月15日起生效。受網上零售商提供的折扣帶動，蘋果今年在中國的銷量回升。美銀分析師稱，當蘋果下調iPhone XR在中國的售價時，需求出現相當大的彈性，預期蘋果可能下調部分舊機型號的價格，以提振銷量。

iPhone XR中國減價提振銷量

蘋果發布會開始前，FAANG強勢科技股早段股價下滑。美股三大指數早段向下，道指跌逾百點。美國7月職位空缺連續第2個月減少，可能預示職位增長已經見頂。美國7月職位空缺及勞工流轉調查報告（JOLTS）顯示，美國7月職位空缺減少3.1萬，經季節因素調整總數為720萬。不過空缺仍較美國失業人口高出120萬。市場展望歐洲央行在周四的議息會議下調利率，推出新一輪量寬，趕在聯儲局下周議息會議前採取行動。

德財長：財政穩健足應付經濟危機

德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）稱，德國擁有穩健的財政基礎，一旦德國和歐洲爆發經濟危機，德國可通過向經濟注入「數以十億歐元計」的資金應對。他說，柏林政府已憑穩健的預算規劃奠定基礎，倘發生危機，政府不舉新債的政策，將發揮更大作用。德國DAX指數及泛歐Stoxx指數止跌向上。

市場對油組及俄羅斯等繼續減產感到樂觀，布蘭特期油升穿每桶63美元，紐約期油升穿每桶58美元，兩者創6周高位。

彭博社報道，facebook向美國參議員表示，其準備推出的加密貨幣Libra（天秤）很可能由美元、歐元、日圓、英鎊和新加坡幣組成的一籃子貨幣支持，人民幣可能被排除在天秤的儲備資產以外。部分美國參議員一直關注中國鼓勵其他政府將人民幣納入外匯儲備。

（綜合報道）

[國際金融]